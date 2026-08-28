FPÖ – Giuliani: „Grüner ‚Anstand‘ ist eine Mogelpackung – Postenschacher-System Gewessler gehört lückenlos aufgeklärt!“

Wien (OTS) -

„Es braucht volle Aufklärung des Postenschachers und auch juristische Untersuchungen“, forderte heute FPÖ-NAbg. Mag. Marie-Christine Giuliani nach Medienberichten, wonach fünf Mitarbeiter aus dem Ministerbüro unter der damaligen Ministerin und heutigen Grünen-Chefin Gewessler in Führungspositionen im Ministerium berufen worden seien.

„Der Slogan ‚Wen würde der Anstand wählen?‘, den die Grünen groß plakatiert hatten, hat sich längst als größte Mogelpackung erwiesen. Kaum an den Schalthebeln der Macht angelangt, haben die Grünen jede Moral über Bord geworfen und ein Günstlings-System installiert, das mit den dunkelsten Kapiteln des alten Proporz-Systems locker mithalten kann. Anstand predigen, aber Postenschacher leben – das ist die verlogene Realität dieser Partei“, so Giuliani Es sei ein Schlag ins Gesicht für jeden qualifizierten und engagierten Bürger, wenn mutmaßlich Leistung und Eignung offensichtlich weniger zählten als das richtige Parteibuch oder die Nähe zur Ministerin.

Für die freiheitliche Abgeordnete handle es sich hierbei nicht um bedauerliche Einzelfälle, sondern um ein System der grünen Selbstbedienung auf Kosten der Steuerzahler. „Hier wurde offenbar systematisch versucht, eigene Leute auf Versorgungsposten zu hieven und kritische Geister fernzuhalten. Das ist nicht nur unmoralisch, das schreit nach einer lückenlosen juristischen Prüfung! Wir fordern volle Transparenz über sämtliche Personalentscheidungen im Umfeld von Frau Gewessler!“, kündigte Giuliani an.

Es sei bezeichnend, dass ausgerechnet jene Partei, die stets mit dem moralischen Zeigefinger auf andere gezeigt habe, nun wieder selbst im Zentrum eines Postenschacher-Skandals stehe. „Die Grünen haben ihren moralischen Kompass längst komplett verloren. Sie reihen sich nahtlos in die Reihe der Systemparteien ein, denen es nur um sich selbst, um ihre Macht und um Posten geht, aber zu keiner Sekunde um die Bevölkerung“, erklärte Giuliani und forderte abschließend: „Es braucht eine Politik, die auf Fairness und Leistung setzt, statt auf parteipolitische Bevorzugung, und die wieder die Österreicher in den Mittelpunkt jeglichen politischen Handelns stellt! Diese Günstlingswirtschaft der Systemparteien, in der sich jeder seine Pfründe sichert, muss ein Ende haben. Die einzige saubere Alternative für Österreich ist und bleibt die FPÖ!“