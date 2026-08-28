IWM erklärt September erstmals zum „Month of Ideas“ und lädt zu einem Veranstaltungsreigen

Wien (OTS) -

Seit seiner Gründung legt das IWM den Akzent auf intellektuelle Reflexion als Grundlage fundierter Meinungsbildung. Das dichte Septemberprogramm steht ganz im Zeichen dieses Gründungsgedankens und ist eine Einladung, sich jenseits dystopischer Narrative mit den vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart auseinanderzusetzen – und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Denn wie Bertolt Brecht vor knapp 100 Jahren so treffend schrieb: „Für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät.“

Den Auftakt bestreitet der vierte Rektor des IWM, Michael David-Fox. In seiner Antrittsvorlesung ergründet der renommierte amerikanische Historiker die Ursachen der gegenwärtigen Krise der Geistes- und Sozialwissenschaften. In der Beantwortung der Frage, wie die Wissenschaften durch eine Problemlage dieser Größenordnung steuern sollen, greift er auf seine eigene Fachdisziplin zurück und zeigt gleichzeitig auf, welche entscheidende Rolle Institutionen wie das IWM in der Bewältigung gegenwärtiger und künftiger Herausforderungen spielen können.

Mit Facing the Future präsentiert IWM Albert Hirschman Permanent Fellow Ivan Krastev ein neues Forschungsprogramm in Kooperation mit der ERSTE Stiftung, in dessen Zentrum die uneingelösten Versprechen der liberalen Demokratien stehen. Kern des Programms ist die Frage, wie der Liberalismus angesichts seiner internen Widersprüche und illiberalen Zerrbilder neu gedacht werden kann. Verwandten Themen widmet sich auch IWM Permanent Fellow Marta Bucholc in einer Lecture zur Resilienz illiberaler Institutionen.

Das Engagement des Instituts, den vielfältigen Auswirkungen des rasenden technologischen Fortschritts und dem Aufkommen künstlicher Intelligenz zu begegnen, zeigt sich unter anderem in Veranstaltungen mit Kara Swisher sowie James C. O'Brien, die Einblicke in die Welt der „Tech Bros“ geben und Fragen nach möglichen Strategien zur Regulierung von Big Tech stellen.

Angesichts der beunruhigenden gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahre sehen wir uns zunehmend mit einer Vielzahl moralischer Fragen und Dilemmata konfrontiert. Diesen begegnen in ihren Vorträgen unter anderem Eva Illouz, Peter Sloterdijk und Ian McEwan. Pankaj Mishra und Daniel Kehlmann erörtern anhand von Mishras Buch The World after Gaza die Narrative, blinden Flecken und moralischen Dilemmata dieses Konflikts.

Der International Editors' Roundtable sowie der erste Ukraine Editors' Roundtable bringen über 35 Journalist:innen renommierter europäischer und internationaler Medien – darunter The Atlantic, Financial Times, Foreign Policy, Neue Zürcher Zeitung und Wall Street Journal – gemeinsam mit führenden Intellektuellen an einen Tisch.

Anhand der Ergebnisse aktueller Umfragen erörtern Tymofii Brik und Kirill Rogov die Rolle der öffentlichen Meinung im Zuge der anhaltenden Invasion Russlands in der Ukraine sowie für den ukrainischen Widerstand. Weitere Programmhighlights bilden Kolloquien mit Karl Schlögel und Daniel Dor sowie die Eröffnung der Ausstellung “One Thing—Two Meanings” des tschechischen Künstlers David Böhm.

Höhepunkt dieses ideenreichen Septembers ist das Vienna Humanities Festival, das mit seinen über 20 Diskussionsveranstaltungen unter dem Motto „Agency/Tu was” die Wiedererlangung unserer Handlungsfähigkeit als dringlichste Aufgabe unserer Zeit unterstreicht.

Zum Abschluss des „Month of Ideas“ erörtert Jan-Werner Müller in Anknüpfung an David-Fox' Antrittsvorlesung die weltweit anhaltenden Angriffe auf die akademische Freiheit. Er untersucht die Beziehung zwischen Hochschulbildung und Liberalismus anhand der Frage, warum der zugrunde liegende Gesellschaftsvertrag offenbar zerbricht, und was dagegen unternommen werden kann.

Eine Terminübersicht aller Veranstaltungen des Month of Ideas ist dieser Aussendung beigefügt.





The Crisis of the Human Sciences and Lessons of the Past

Datum: 04.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/the-crisis-of-the-human-sciences-and-lessons-of-the-past





Space Matters: The Russian Case

Karl Schlögel, IWM Fellows Kolloquium

Datum: 07.09.2026, 16:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/space-matters-the-russian-case





How Does Public Opinion Matter in the Russo-Ukrainian War?

Diskussion mit Tymofii Brik und Kirill Rogov

Datum: 09.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/how-does-public-opinion-matter-in-the-russo-ukrainian-war





A Small World War? The First International Editors’ Roundtable on Ukraine

Mit Balázs Jarábik Cameron Abadi Daria Badior Ivan Krastev Katherine Younger Madeleine Schwartz Michael David-Fox Taras Fedirko Kateryna Botanova, Tymofii Brik, Igor Burdyga, Steven Erlanger, Kateryna Kobernyk, Ivo Mijnssen, Laura Secor, Diana Vonnak, Ben Hall, Michael Kofman, Szabolcs Panyi, Vincent Tourret

Datum: 10.09.2026, 10:00 Uhr - 11.09.2026, 13:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/a-small-world-war-the-first-international-editors-roundtable-on-ukraine





Language and the Inherent Fragility of Communication

Daniel Dor, IWM Fellows Kolloquium

Datum: 14.09.2026, 16:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/language-and-the-inherent-fragility-of-communication





One Thing, Two Meanings

Ausstellungseröffnung mit David Böhm

Datum: 14.09.2026, 17:30 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/one-thing-two-meanings





How Resilient Is Illiberal Democracy?

Lecture mit Marta Bucholc

Datum: 16.09.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/how-resilient-is-illiberal-democracy





Trends in Regulating Big Tech: Geopolitics, Local Politics, and Money

Diskussion mit James C. O'Brien und José Ignacio Torreblanca

Datum: 22.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/trends-in-regulating-big-tech-geopolitics-local-politics-and-money





How Do Institutions Survive Politics? Maintenance, Redesign, and Contestation in Poland and Serbia

Facing the Future Debate mit Gazela Pudar Draško und Anna Wojciuk

Datum: 23.09.2026, 16:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/how-do-institutions-survive-politics-maintenance-redesign-and-contestation-in-poland-and

Vienna Humanities Festival 2026: "Agency / Tu Was"

Programmlaunch auf der Festivalwebsite am 1. September

Datum: 23.09.2026, 18:00 Uhr - 27.09.2026, 22:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Verschiedene Locations

URL: https://www.humanitiesfestival.at





The Collapse of Space and Time

Seventh Annual International Editors’ Roundtable 2026 mit Leonard Benardo, Thomas Meaney, Quinn Slobodian, Anton Jäger, Barbora Chaloupková, Nataliya Gumenyuk, Misha Glenny

Datum: 24.09.2026, 09:00 Uhr - 25.09.2026, 14:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Josephinum

Währinger Str. 25

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/the-collapse-of-space-and-time





Was There a Place for Russia? 1991 and the Unravelling of the International Liberal Order

Facing the Future Debate mit Thomas Gomart und Sergey Radchenko

Datum: 24.09.2026, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/was-there-a-place-for-russia-1991-and-the-unravelling-of-the-international-liberal-order





Furious Minds and Financial Crises: What Drives Illiberalism?

Facing the Future Debate mit Laura K. Field und Moritz Schularick

Datum: 25.09.2026, 15:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/furious-minds-and-financial-crises-what-drives-illiberalism





Free Academia, or What, If Anything, Do Universities Do for Liberal Democracy?

Expert Roundtable mit Jan-Werner Müller

Datum: 28.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IWM Library

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

URL: https://www.iwm.at/event/free-academia-or-what-if-anything-do-universities-do-for-liberal-democracy