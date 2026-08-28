Flutkatastrophe in Nepal: Caritas verstärkt angesichts dramatischer Situation die Nothilfe

Wien (OTS) -

Das Ausmaß der Katastrophe in Nepal ist erschütternd. Während Rettungsteams weiterhin nach Vermissten suchen, steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten laufend an. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Die beschädigte Infrastruktur und die schwierige Erreichbarkeit der Gebirgsregionen erschweren die Rettungsarbeiten und die Versorgung der Bevölkerung zusätzlich. Hinzu kommt eine große Unsicherheit in der Region, da Geologen weitere Sturzfluten nicht ausschließen können.

Sauberes Wasser, Notunterkünfte und medizinische Hilfe dringend benötigt

Unterkünfte, Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, medizinische Versorgung und psychosoziale Unterstützung gehören zu den dringendsten Bedürfnissen. Gemeinsam mit der Caritas Nepal und internationalen Partnern verstärkt die Caritas Österreich ihre Nothilfe. Die Hilfe für betroffenen Familien ist angelaufen. In den betroffenen Gebieten werden Notunterkünfte geschaffen.

„Die Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen sind Tag und Nacht im Einsatz, um Leben zu retten und Menschen Schutz zu geben. Die Caritas Nepal kennt die Situation vor Ort und weiß, wo Hilfe am wirksamsten eingesetzt ist“, berichtet Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich.

Caritas Österreich verstärkt die Nothilfe

Um die Nothilfe zu beschleunigen wird die Caritas mit sofortiger Wirkung 40.000 Euro aus dem Katastrophenfonds freigeben.

„Uns erreichen Bilder aus Nepal, die ein verheerendes Ausmaß an Zerstörung und eine dramatische Versorgungslage zeigen. Da weitere Sturzfluten drohen, stellen die Hilfseinsätze ein Rennen mit der Zeit dar“, verweist Bodmann auf die hohe Dringlichkeit der Nothilfe. Der Caritas Vizepräsident appelliert daher weiterhin an die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung: „Jede einzelne Spende hilft uns, Menschen in dieser dramatischen Situation Halt und Hoffnung zu geben. Jede Unterstützung hilft uns in Nepal den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen. Herzlichen Dank an die zahlreichen Spender*innen, die unsere Hilfe bereits unterstützen und wichtige Nothilfe möglich machen“.

Jede Spende hilft

Benötigt werden sichere Notunterkünfte, Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Versorgung. Zahlreiche Familien stehen vor dem Nichts. Jede Unterstützung hilft, Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und Leben zu schützen.

Spendenkonto:

Caritas

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: Katastrophenhilfe Nepal

Online spenden:

www.caritas.at/katastrophenhilfe-nepal