  • 28.08.2026, 11:18:33
  • /
  • OTS0043

MAK: Ausstellung „GLANZSTÜCKE“ ab heute wieder geöffnet

Wiedereröffnung in enger Abstimmung mit der Polizei

Wien (OTS) - 

Die Ausstellung GLANZSTÜCKE. Van Cleef & Arpels High Jewelry × Meisterwerke aus der MAK-Sammlung ist ab heute, Freitag, 28. August 2026, wieder regulär für Besucher*innen geöffnet.

Die Bedingungen für die Wiedereröffnung wurden in enger Abstimmung mit der Polizei geprüft. Der sichere Ausstellungsbetrieb ist gewährleistet.

Das MAK bittet um Verständnis, dass aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben zum Diebstahl selbst gemacht werden können. Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen erteilt die Landespolizeidirektion Wien.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.mak.at.

Rückfragen & Kontakt

MAK Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Olivia Harrer (Leitung Kommunikation)
T +43 1 71136-346, [email protected]

Sandra Hell-Ghignone
T +43 1 71136-212, [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MAK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

MAK - Museum für angewandte Kunst

Rückfragen & Kontakt

MAK Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Olivia Harrer (Leitung Kommunikation)
T +43 1 71136-346, [email protected]

Sandra Hell-Ghignone
T +43 1 71136-212, [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright