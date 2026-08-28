MAK: Ausstellung „GLANZSTÜCKE“ ab heute wieder geöffnet

Wien (OTS) -

Die Ausstellung GLANZSTÜCKE. Van Cleef & Arpels High Jewelry × Meisterwerke aus der MAK-Sammlung ist ab heute, Freitag, 28. August 2026, wieder regulär für Besucher*innen geöffnet.

Die Bedingungen für die Wiedereröffnung wurden in enger Abstimmung mit der Polizei geprüft. Der sichere Ausstellungsbetrieb ist gewährleistet.

Das MAK bittet um Verständnis, dass aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben zum Diebstahl selbst gemacht werden können. Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen erteilt die Landespolizeidirektion Wien.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.mak.at.