Spätsommer in der Seestadt: Zwei Feste und ein DOCK voller Programm

Wien (OTS) -

Auch nach den Ferien bleibt die Seestadt in Bewegung. Im September stehen Feste, Kultur und Sport rund um den See auf dem Programm. Am Freitag, 4. September, eröffnen das 11. Seestadt Straßenfest sowie die anschließende Lange Nacht der Wiener Märkte im Seeparkquartier den Veranstaltungsreigen. Am Samstag, 12. September, folgt das 2. Sportfest Donaustadt im Elinor-Ostrom-Park. Dazwischen und darüber hinaus wird das DOCK Seestadt am Nordufer zur Bühne: am 5. September mit Open-Air-Kino, gefolgt von einem Open-Mic-Abend und Theater für junges Publikum. Auch sportlich lässt sich der Spätsommer am DOCK nutzen: Vier Padel-Courts stehen täglich zur Buchung bereit.

Ferienfinale mit Straßenfest und langer Marktnacht

Am Freitag, 4. September, verwandelt sich das Seeparkquartier rund um den Eva-Maria-Mazzucco-Platz ab 12:00 Uhr in eine Festmeile. Beim 11. Seestadt Straßenfest, organisiert vom Unternehmensnetzwerk „Gutes aus der Seestadt“, präsentieren regionale Betriebe, Vereine und Initiativen ihre Angebote. Begleitet von einem Kulturprogramm und natürlich auch leiblichen Genüssen.

Im Anschluss geht es gleich weiter mit der Langen Nacht der Wiener Märkte. Der Mazzucco-Markt lädt zu Unterhaltung, einer Modenschau und bunter Kulinarik.

Wolfgang Beckers letzter Film im Open Air-Kino am See

Gleich am nächsten Abend übersiedelt das Programm ans DOCK Seestadt, die temporäre Eventlocation am Nordufer des Sees, dem zukünftigen Zaha-Hadid-Platz. Am Samstag, 5. September, stimmt dort ab 18:30 Uhr DJ B. Clärchen aus Berlin musikalisch auf den Abend ein, um 19:30 Uhr übernimmt „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“, der letzte Film von Wolfgang Becker („Good Bye, Lenin!“): eine Tragikomödie nach dem Bestseller von Maxim Leo, mit Charly Hübner und Christiane Paul in den Hauptrollen. Becker starb 2024 kurz nach Drehschluss, Weggefährten stellten den Film in seinem Sinne fertig. Der Eintritt ist frei.

Bezirk in Bewegung: das 2. Sportfest Donaustadt

Am Samstag, 12. September, gehört der Elinor-Ostrom-Park dem 2. Sportfest Donaustadt. Nach der Premiere mit über 1.000 Besucher*innen im Vorjahr laden diesmal mehr als 25 Stationen zum Ausprobieren ein: Ball- und Teamsportarten auf den Flächen unter der U2-Trasse, dazu Bouldern, Tanzen, Ballett und Akrobatik, verschiedenste Kampfsportarten oder Rudern am See. Inklusive Angebote richten sich ausdrücklich an Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Heuer erstmals dabei ist auch der ÖFB! Die Teilnahme ist kostenlos. Das Sportfest startet um 12:00 Uhr im Anschluss an den Seestadtlauf und klingt am Abend mit Bühnenprogramm und Musik aus. Veranstaltet wird es vom Verein „Gutes aus der Seestadt“ gemeinsam mit der Wien 3420 aspern Development AG.

Bühne frei am DOCK

Am Freitag, 18. September, gehört die DOCK-Bühne ab 19:30 Uhr allen, die sich trauen: Beim Seestadt Open Mic,moderiert von Musiker und Seestädter Marc Miner. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende, die unter allen Auftretenden aufgeteilt wird.

Für das junge Publikum spielt am Donnerstag, 24. September, um 17:00 Uhr das Junge Theater Wien: Gemeinsam mit der Musikgruppe Matojeni Melo-Maniacs aus Simbabwe und dem Theaterkollektiv Material für die nächste Schicht zeigt es „Ukukha amanzi – Wasser für alle“. Der Titel bedeutet übersetzt so viel wie „Wasser holen“, und genau darum dreht sich das Theaterstück mit Musik: um ein Gut, das hierzulande selbstverständlich scheint, vielerorts aber knapp, teuer oder mühsam zu beschaffen ist. Der Eintritt ist frei.

Bewegung gibt es am DOCK auch abseits des Veranstaltungskalenders: Die vier Padel-Courts von Panda Padel sind täglich zwischen 8:00 und 21:00 Uhr online buchbar (kostenpflichtig), Seeblick inklusive.

Termine im Überblick:

11. Seestadt Straßenfest & Lange Nacht der Wiener Märkte

Freitag, 4. September 2026, ab 12:00 Uhr, Eintritt frei (Marktstände bis 23:00 Uhr)

Seeparkquartier / Eva-Maria-Mazzucco-Platz

Alle Infos unter: www.strassenfestseestadt.at

Open-Air-Kino am DOCK: „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“

Samstag, 5. September 2026, 19:30 Uhr, Eintritt frei

DOCK Seestadt, Zaha-Hadid-Platz

Alle Infos unter: www.aspern-seestadt.at/de/events/der-held-vom-bahnhof-friedrichstrasse

2. Sportfest Donaustadt – powered by aspern Seestadt

Samstag, 12. September 2026, ab 12:00 Uhr, Teilnahme kostenlos

Elinor-Ostrom-Park

Alle Infos unter: www.sportfest-donaustadt.at

Seestadt Open Mic hosted by Marc Miner

Freitag, 18. September 2026, ab 19:30 Uhr, Eintritt: freiwillige Spende

DOCK Seestadt, Zaha-Hadid-Platz

Alle Infos unter: www.aspern-seestadt.at/de/events/open-mic-open-air-abend

Junge Theater Wien: „Ukukha amanzi – Wasser für alle“

Donnerstag, 24. September 2026, 17:00 Uhr, Eintritt frei

DOCK Seestadt, Zaha-Hadid-Platz

Alle Infos unter: www.aspern-seestadt.at/de/events/ukukha-amanzi-wasser-fuer-alle

Panda Padel am DOCK

täglich von 8:00 bis 21:00 Uhr online buchbar (kostenpflichtig)

DOCK Seestadt, Zaha-Hadid-Platz

Alle Infos unter: www.pandapadel.at

Das Programm am DOCK wird laufend ergänzt: www.aspern-seestadt.at/dock