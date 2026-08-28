Sechs Monate Iran-Krieg: die Rechnung für Österreichs Öl- und Gasabhängigkeit

Wien (OTS) -

Sechs Monate nach Beginn des Iran-Kriegs zeigt sich, wie direkt der Krieg am Persischen Golf auf die Energiekosten österreichischer Haushalte und Betriebe durchschlägt. Der europäische Gaspreis (TTF) liegt aktuell bei rund 66 Euro je Megawattstunde und damit doppelt so hoch wie vor Kriegsbeginn. Brent-Rohöl schwankte in diesem Zeitraum massiv, bis auf über 120 Dollar, und notiert aktuell bei fast 90 Dollar, knapp ein Drittel über dem Vorkriegs-Durchschnitt von 67 Dollar. Genau diesen Ausschlägen ist Österreich als Importland unmittelbar ausgeliefert.

Die Österreichische Energieagentur hat Mehrkosten der vergangenen sechs Monate abgeschätzt; diese sind primär auf die kriegsbedingten Preisanstiege bei Öl und Gas zurückzuführen. Verglichen wurde die tatsächliche Preisentwicklung in diesen sechs Monaten mit dem Durchschnittspreis der beiden Monate vor Kriegsbeginn.

In Österreich werden täglich durchschnittlich 18 Millionen Liter Diesel verkauft. Die Mehrkosten für Endverbraucher:innen belaufen sich in den sechs Monaten seit Kriegsbeginn in Summe auf rund 1,1 Milliarden Euro netto (ohne Umsatzsteuer). Die gesamten Ausgaben für Diesel liegen bei mehr als 6 Milliarden Euro netto.

verkauft. Die Mehrkosten für Endverbraucher:innen belaufen sich in den sechs Monaten seit Kriegsbeginn in Summe auf rund 1,1 Milliarden Euro netto (ohne Umsatzsteuer). Die gesamten Ausgaben für Diesel liegen bei mehr als 6 Milliarden Euro netto. Die Mehrausgaben beim Diesel ergeben sich primär aus höheren Preisen für Rohöl . Die rechnerischen Mehrkosten der vergangenen sechs Monate für das importierte Rohöl (ohne Preisanstiege bei Transport oder Versicherung): rund 680 Millionen Euro.

. Die rechnerischen Mehrkosten der vergangenen sechs Monate für das importierte Rohöl (ohne Preisanstiege bei Transport oder Versicherung): rund 680 Millionen Euro. Auch bei Gas haben die Börsepreise seit Anfang März deutlich zugelegt. Für den Import ergeben sich durch gestiegene Gaspreise in den vergangenen sechs Monaten Mehrkosten in Höhe von rund 500 Millionen Euro.



Diese Mehrkosten fallen zusätzlich zu jenen 9 bis 10 Milliarden Euro an, die Österreich Jahr für Jahr bei Normalpreisen für den Import von Kohle, Öl und Gas aufwendet. Das sind Geldmittel, die aus dem Land abfließen und nicht in Österreich investiert werden.

Preisschwankungen, die wir nicht kontrollieren können

„Diese Kosten entstehen, weil wir bei Öl und Gas auf Importe angewiesen sind, deren Preis wir nicht beeinflussen können“, sagt Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. „Bei Gas sind wir zu mehr als 90 Prozent, bei Öl zu rund 95 Prozent auf Importe angewiesen. Eine Eskalation am Golf oder auf anderen wichtigen Lieferrouten schlägt damit direkt auf Tankrechnungen, Heizkosten und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe durch. Wir zahlen den Preis für Konflikte, auf die wir keinen Einfluss haben.“

Der Ausweg liegt in heimischer Energie und effizienten Technologien

Diesem Mechanismus kann sich Österreich schrittweise entziehen, indem es von importiertem Öl und Gas auf heimisch erzeugte Energie umsteigt, vorrangig Strom aus Erneuerbaren, Erdwärme und Bioenergie, genutzt über Anwendungen wie Wärmepumpen und Elektromobilität. Damit europäische Wertschöpfung und Unabhängigkeit entstehen, kommt es neben der heimischen Energieerzeugung auch auf die Souveränität bei Rohstoffen und Schlüsseltechnologien an, nach dem Prinzip „Made in Europe“.

„Wer auf eine Wärmepumpe oder ein Elektrofahrzeug umsteigt, macht sich unabhängiger von Preisen, die anderswo gemacht werden“, so Angerer. „Diese Technologien leisten mit deutlich weniger Energieeinsatz das Gleiche oder mehr. Das spart nicht nur Energiekosten, sondern erhöht auch die Produktivität und schafft heimische Wertschöpfung.“

„Wir diskutieren aktuell viel über Klimaziele, vergessen dabei aber, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien und effiziente Technologien auch über die Reduktion von Treibhausgasemissionen hinaus wertvolle Dienste für Österreich leistet: eine selbstbestimmte Energieversorgung, die unabhängiger von internationalen Preiseskalationen ist, ein Zuwachs an Effizienz und Produktivität und mehr inländische Wertschöpfung“, so Angerer abschließend.