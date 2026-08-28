Greenpeace fordert sofortigen OMV-Kurswechsel unter neuer CEO Delaney

Wien (OTS) -

Mit dem Start von Emma Delaney als neue CEO der OMV sieht Greenpeace die Chance für eine radikale Transformation des Konzerns. Die konsequente Abkehr vom Geschäft mit fossilen, klimaschädlichen Energien ist längst überfällig, so die Umweltschutzorganisation. Die letzten Monate haben die fatalen Konsequenzen der andauernden fossilen Abhängigkeit aufgezeigt: Instabile Öl- und Gasmärkte belasten Menschen mit absurden Energiepreisen, die eskalierende Klimakrise zeigt sich in Form von Hitzewellen und beispielloser Dürren. Greenpeace fordert daher zum Amtsantritt der neuen OMV-CEO Emma Delaney die weitere Erschließung von neuen Öl- und Gasfeldern zu stoppen, sich von der umweltschädliche Plastikproduktion abzuwenden und gleichzeitig offene Baustellen - wie die lückenlose Aufklärung des PFAS-Skandals in Schwechat - aufzuarbeiten.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Fossile Energiekonzerne haben ein Ablaufdatum. Je schneller Emma Delaney das erkennt und die OMV in eine nachhaltige Zukunft mit Fokus auf Erneuerbare Energien lenkt, desto besser. Emma Delaney muss die Zukunftsfähigkeit unserer Lebensgrundlage über fossile Kurzzeitgewinne stellen.“

Analysen der Vereinten Nationen und der Internationalen Energieagentur zeigen deutlich: Die aktuell weltweit geplanten Öl- und Gasprojekte überschreiten das verbleibende CO₂-Emissionsbudget zur Einhaltung des 1,5-Grad-Pfads deutlich. Der Bau neuer Förderinfrastruktur hält uns auf Jahrzehnte in der Abhängigkeit von fossilen Energien mit fatalen Folgen für den Erhalt unserer Lebensgrundlage.

Schluss mit Öl, Gas & Plastik

Doch die OMV muss nicht nur Öl und Gas den Rücken kehren. Auch bei Plastik sieht Greenpeace Handlungsbedarf. Denn die OMV hält auch 50% Anteile des Plastikherstellers Borouge International. Unter Delaney muss die OMV die Produktion von Einwegplastik beenden. „Der Umstieg auf Plastikproduktion ist keine nachhaltige Alternative zu Öl und Gas. Die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll und die hohen Emissionen der Produktion belasten unsere Lebensgrundlage. Die OMV muss das strukturelle Problem der eigenen Industrie erkennen und ihr Geschäftsmodell auf den Ausbau von erneuerbaren Energien umstellen”, erklärt Duregger.

Karten auf den Tisch bei Schwechater Ewigkeitsgiften

Auch bei der PFAS-Belastung rund um den OMV-Standort in Schwechat muss die neue Konzernchefin rasch für Aufklärung sorgen. Greenpeace fordert volle Transparenz über alle bisherigen Messungen und das Ausmaß der Belastung sowie unabhängige Untersuchungen in den betroffenen Gebieten. „Es darf nicht von privaten Wasserproben und Zufallsfunden abhängen, ob Menschen erfahren, dass ihr Wasser mit Ewigkeitsgiften belastet ist. Emma Delaney muss jetzt die Karten auf den Tisch legen und dafür sorgen, dass die PFAS-Belastung rund um die OMV lückenlos aufgeklärt wird. Die Menschen in Mannswörth haben ein Recht darauf zu wissen, was über Jahrzehnte in ihre Umwelt gelangt ist“, so Duregger.

Inhalte auf einen Blick

Thema/Anlass: Führungswechsel bei der OMV / Amtsantritt von CEO Emma Delaney im September 2026

Datenbasis: UN- und IEA-Analysen belegen: Die aktuell weltweit geplanten Öl- und Gasfelder überschreiten das CO₂-Budget für das 1,5-Grad-Ziel

Hauptforderung: Stopp neuer Öl- und Gasprojekte, Ausstieg aus der Einwegplastik-Produktion, lückenlose Aufklärung der PFAS-Belastung in Schwechat, Ausbau erneuerbarer Energien

Adressat: OMV-CEO Emma Delaney

Quelle: Greenpeace Österreich