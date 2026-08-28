Einladung zur (Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag 2026

Wien (OTS) -

Der Internationale Holztag ist seit Jahrzehnten das Leitevent der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden die österreichische Sägeindustrie und der österreichische Holzhandel zur Pressekonferenz.

Im Mittelpunkt stehen die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branchen, die Entwicklung wichtiger Absatz- und Exportmärkte sowie der Ausblick auf die kommenden Monate. Darüber hinaus geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die Rohstoffversorgung und aktuelle wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

Ihre Gesprächspartner:

DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie

KR Franz Teuschler

Vorsitzender des österreichischen Holzhandels

Gunter Deuber

Head of Raiffeisen Research, Raiffeisen Bank International AG

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich über den Anmeldelink oder per E-Mail an [email protected] an.

Die Pressekonferenz wird auch online übertragen. Den Zugangslink erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.

(Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag 2026

Datum: 04.09.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Klagenfurter Messe

St. Ruprechter Straße 12

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Österreich