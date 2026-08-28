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Einladung zur (Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag 2026
Freitag, 4. September 2026, 9:00 Uhr, Klagenfurter Messe, St. Ruprechter Straße 12, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Der Internationale Holztag ist seit Jahrzehnten das Leitevent der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden die österreichische Sägeindustrie und der österreichische Holzhandel zur Pressekonferenz.
Im Mittelpunkt stehen die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branchen, die Entwicklung wichtiger Absatz- und Exportmärkte sowie der Ausblick auf die kommenden Monate. Darüber hinaus geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die Rohstoffversorgung und aktuelle wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.
Ihre Gesprächspartner:
DI Markus Schmölzer
Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie
KR Franz Teuschler
Vorsitzender des österreichischen Holzhandels
Gunter Deuber
Head of Raiffeisen Research, Raiffeisen Bank International AG
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich über den Anmeldelink oder per E-Mail an [email protected] an.
Die Pressekonferenz wird auch online übertragen. Den Zugangslink erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.
(Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag 2026
Datum: 04.09.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Klagenfurter Messe
St. Ruprechter Straße 12
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Fachverband der Holzindustrie Österreichs
Norman Schirmer, M.A.
Telefon: T: +43 1 712 26 01 - 21 | M: +43 676 403 7517
E-Mail: [email protected]
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