MAK Aktuelle Mitteilung

Wien (OTS) -

Am 27. August 2026 kam es im MAK – Museum für Angewandte Kunst im Rahmen der Ausstellung „GLANZSTÜCKE. Van Cleef & Arpels High Jewelry × Meisterwerke aus der MAK-Sammlung“ zu einem Diebstahl.



Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen und Besucher*innen haben für uns oberste Priorität, und wir sind dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Dank der Sicherheitskräfte und der Polizei konnte der Vorfall unter Kontrolle gebracht werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den laufenden Ermittlungen und weiteren Ermittlungsschritten derzeit keine Auskünfte geben können.



Das Museum bleibt für Besucher*innen uneingeschränkt geöffnet – mit Ausnahme der betroffenen Ausstellung. Wir gehen davon aus, dass die Ausstellung in Kürze wieder für Besucher*innen zugänglich sein wird. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.mak.at.