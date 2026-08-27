  • 27.08.2026, 15:20:32
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Gewerkschaft GPA: „Beschäftigte am Flughafen Wien haben sich rasche Antworten verdient!“

Anbieterwechsel am Flughafen Wien bringt Unsicherheit für hunderte Beschäftigte – Gewerkschaft GPA fordert Klarheit

Wien. (OTS) - 

Mit der Joint Sky Service GmbH übernimmt ab Oktober ein neuer Anbieter die zweite Lizenz für die Bodenabfertigung am Flughafen Wien. Doch für die Beschäftigten des bisherigen Anbieters Airline Assistance Switzerland AG bleibt bisher unklar, wie sich der Wechsel auf ihre Arbeitsplätze auswirkt. Seitens der Gewerkschaft GPA Niederösterreich fanden heute erste Gespräche mit der Geschäftsführung der Joint Sky Service GmbH statt, um Planbarkeit für die Beschäftigten zu schaffen.

„Der Austausch war konstruktiv, doch es fehlt nach wie vor an klaren Antworten für die Beschäftigten. Sowohl die Airline Assistance Switzerland AG als auch die Joint Sky Service GmbH sind jetzt gefordert die Beschäftigten schnellstmöglich über die nächsten Schritte zu informieren und Rechtssicherheit für alle Seiten zu schaffen – denn die Zeit drängt“, appelliert Thomas Schäffer, Vorsitzender der Gewerkschaft GPA Niederösterreich. Dies werde man auch in künftigen Gesprächen mit beiden Firmen einfordern.

„Bodenabfertigung ist sicherheitsrelevante Arbeit. Dafür braucht es gut ausgebildetes, sicherheitsüberprüftes und erfahrenes Personal, das die Abläufe und Besonderheiten des Standorts kennt. Dieses Wissen lässt sich nicht von heute auf morgen ersetzen“, so Schäffer weiter.

„Sicherheit gibt es nicht zum Billigtarif. Damit die Bodenabfertigung am Flughafen Wien auch in Zukunft sicher und verlässlich funktioniert, braucht es auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Deshalb müssen jetzt beide Anbieter ihre Verantwortung ernst nehmen und gegenüber den Beschäftigten rasch für Klarheit sorgen“, betont Schäffer abschließend.

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