SPÖ-Schatz: Neue Enthüllungen zeigen widerliche Frauenverachtung in rechtsextremen Kreisen – „Kickl muss Saustall aufräumen“

Wien (OTS) -

Die neuerlichen Enthüllungen der Tageszeitung „Standard“ über das erschreckende Naheverhältnis der FPÖ-Jugend zu rechtsextremen Identitären sind alarmierend. Trotz der immer neuen Berichte über Gewalt, Rassismus, Antisemitismus und widerlichen Frauenhass schweigt FPÖ-Chef Kickl weiterhin. „Ist Kickl immer noch der Meinung, die rechtsextremen Identitären seien ein ‚unterstützenswertes Projekt‘ und eine ‚NGO von rechts‘? Kein Piep von Kickl. Er kann sich nicht länger an seiner Parteijugend abputzen. Wenn Nachwuchskader der FPÖ laut Medienberichten so tief im braunen Sumpf stehen, ist das seine Verantwortung“, so die SPÖ. ****

Die heutigen Enthüllungen zeigen, wie tief diese Verbindungen reichen: Die identitäre „Aktion 451“ ist laut Recherchen eng mit der Freiheitlichen Jugend und anderen FPÖ-Organisationen verflochten. Aufgedeckt werden unter anderem Gewaltfantasien, Drohungen gegen Journalist:innen und sogenannte „Rassenschandejagden“: Rechtsextreme geben sich offenbar als progressive Männer aus, haben Sex mit Frauen und outen sich dann als Extremisten, um die betroffenen Frauen damit laut eigenen Angaben zu „entehren“. „Dieser Frauenhass im FPÖ-Umfeld ist einfach nur widerwärtig und untragbar“, so Schatz.

Kickl habe lange genug zugesehen und die Nähe zu den Identitären nicht nur geduldet, sondern politisch befördert. „Unter Kickl wird die FPÖ immer radikaler. Er ebnet rechtsextremen Kräften den Weg ins Parlament. Jetzt muss er endlich handeln: Er muss die Verbindungen zu den Identitären kappen und diesen Saustall in der FPÖ, der FPÖ-Jugend und im Umfeld der Partei aufräumen. Es reicht!“, so Schatz abschließend. (Schluss) mf/ls