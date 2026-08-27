Golfen für den guten Zweck

BAD GASTEIN (OTS) -

Beim 8. Charity-Golfturnier des Hilfswerk Salzburg am 26. August im Golfclub Gastein verbanden zahlreiche Golfer*innen, Sponsoren und Unterstützer sportlichen Einsatz mit sozialem Engagement. Gemeinsam wurde eine Spendensumme von Ꞓ 32.750 erspielt. Der Erlös kommt Projekten für pflegende Angehörige im Pongau zugute.

Abschlagen für den guten Zweck hieß es wieder beim traditionellen Charity-Golfturnier des Hilfswerk Salzburg. Zahlreiche Teilnehmer*innen folgten der Einladung in den Golfclub Gastein und sorgten gemeinsam mit Sponsoren und Partnern dafür, dass am Ende nicht nur das sportliche Ergebnis zählte: Insgesamt kamen Ꞓ 32.750 für die Unterstützung pflegender Angehöriger im Pongau zusammen.

Entlastung für Menschen, die täglich für andere da sind

Die Betreuung und Pflege eines Familienmitglieds verlangt Angehörigen im Alltag viel ab. Umso wichtiger sind Angebote, die gezielt entlasten, Sicherheit vermitteln und praktische Unterstützung bieten. Genau hier setzt das Hilfswerk Salzburg an.

Der Spendenerlös des Charity-Golfturniers fließt deshalb in die Unterstützung pflegender Angehöriger. Mit Angeboten wie dem Angehörigenentlastungsdienst, Pflegetrainings und persönlicher Beratung begleitet das Hilfswerk Salzburg Familien und schafft Freiräume im Pflegealltag.

„Ein herzliches Dankeschön gilt allen Spielerinnen und Spielern, dem Golfclub Gastein und allen Sponsoren und Partnern, die dieses Turnier möglich gemacht haben“, betont Christian Struber, Präsident des Hilfswerk Salzburg: „Jede Unterstützung trägt dazu bei, pflegende Angehörige zu stärken und ihnen genau dort zu helfen, wo sie Unterstützung benötigen.“

Gemeinsam für die Region

Das Charity-Golfturnier hat beim Hilfswerk Salzburg bereits Tradition. Seit 2019 verbindet die Veranstaltung sportlichen Einsatz mit einem sozialen Zweck in den Regionen und bringt Menschen zusammen, die gemeinsam etwas für andere bewegen möchten.

Auch die diesjährige Veranstaltung im Golfclub Gastein zeigte: Wenn Unternehmen, Unterstützer und Golfer*innen gemeinsam an einem Strang ziehen, kann aus einem sportlichen Tag konkrete Hilfe für Menschen in der Region entstehen.