  • 27.08.2026, 11:01:32
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Junge Industrie: Wechsel in der Bundesgeschäftsführung

Benjamin Frormann folgt auf Franziska Sumberaz als Bundesgeschäftsführer der Jungen Industrie.

Wien (OTS) - 

Benjamin Frormann ist neuer Bundesgeschäftsführer der Jungen Industrie. Frormann (26) folgt mit 1. September Franziska Sumberaz nach, die sich neuen beruflichen Herausforderung widmet.

JI-Bundesvorsitzender Eduard Fröschl dankt ihr für ihren Einsatz: “Franziska Sumberaz hat die Junge Industrie mit großem Engagement und Weitsicht geführt. In ihrer Zeit als Bundesgeschäftsführerin hat sie wichtige Impulse für die Weiterentwicklung und Positionierung gesetzt und die Sichtbarkeit der Organisation nach außen weiter gestärkt. Dafür gilt ihr unser besonderer Dank. Für ihren weiteren beruflichen Weg wünschen wir ihr alles Gute.”

Benjamin Frormann bringt umfassende Erfahrung aus der Industriellenvereinigung mit: Zuletzt war er im Generalsekretariat und im Bereich Strategie & Kommunikation tätig und absolvierte sein Masterstudium an der Diplomatischen Akademie Wien. „Mit Benjamin Frormann gewinnen wir einen Bundesgeschäftsführer, der die Industriellenvereinigung und die Anliegen und Herausforderungen der heimischen Industrie gut kennt. Er verbindet strategisches Gespür mit kommunikativem Handwerk und einem klaren wirtschaftspolitischen Kompass“, so Fröschl.

Frormann zu seiner neuen Aufgabe: „Die junge Generation trägt die Folgen der wirtschaftspolitischen Entscheidungen von heute am längsten, also muss sie diese Entscheidungen auch mitgestalten. Die Junge Industrie ist die Stimme, die das einfordert: faktenbasiert, unaufgeregt und mit einem klaren Bekenntnis zu Leistung, Eigentum und Verantwortung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Eduard Fröschl und den Landesgruppen genau daran zu arbeiten.“

Zur Jungen Industrie

Die Junge Industrie (JI) ist die unabhängige Nachwuchsorganisation der Industriellenvereinigung (IV) und das österreichweite Netzwerk für junge Führungskräfte, Unternehmer und wirtschaftlich interessierte Menschen. Auf Basis ihrer Werte Leistung, Eigenverantwortung und Toleranz setzt sie sich für einen starken Wirtschaftsstandort sowie bessere Zukunfts- und Aufstiegschancen ein.

Ein Portraitfoto von Benjamin Frormann finden Sie HIER.

Rückfragen & Kontakt

Junge Industrie
Benjamin Frormann
Telefon: +43 1 711357556
E-Mail: [email protected]

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