„Plaudern in der Bücherei“: Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG startet in die nächste Saison

Wien (OTS) -

Ein weiteres Mal lädt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG zu „Plaudern in der Bücherei“ in die Stadt Wien Büchereien im Bildungszentrum Simmering, am Leberberg sowie Neues Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung. Los geht’s am 3. September 2026 in Simmering (Bücherei im Bildungszentrum Simmering). „Oft merkt man gar nicht, wie viele Menschen sich einsam fühlen. Das betrifft junge Menschen genauso wie ältere oder Menschen, die neu in ihrer Umgebung sind,“ weiß Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. „Mit ‚Plaudern in der Bücherei‘ bietet die WiG einen offenen und unkomplizierten Treffpunkt, an dem Begegnungen entstehen und Gespräche ganz natürlich beginnen können,“ ergänzt Beck.

Einladung zum Erzählen, Plaudern und neue Menschen kennenlernen

„Plaudern in der Bücherei“ richtet sich an alle Menschen, die Freude am Erzählen haben oder anderen gerne beim Erzählen zuhören. Eine perfekte Gelegenheit, in diesem Rahmen neue Menschen aus der Nachbarschaft bzw. der näheren Umgebung kennenzulernen. Angesprochen werden sollen vor allem aber auch Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, wie z. B. ältere Menschen, Menschen, die neu in der Stadt sind – wie Studierende oder Migrant*innen – und Alleinstehende. Die Treffen werden von erfahrenen Moderator*innen des Vereins Sorgenetz geleitet und finden von 3. September bis 17. Dezember 2026 jeden Donnerstag bzw. Freitag abwechselnd in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering, in der Bücherei am Leberberg sowie in den Büchereien Altes Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten statt. Alle Teilnehmer*innen sind eingeladen, Themen nach ihren Interessen einzubringen und mitzugestalten.

Termine & Orte:

Bücherei im Bildungszentrum Simmering (Gottschalkgasse 10, 1110 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 03.09.2026

Donnerstag, 01.10.2026

Donnerstag, 29.10.2026

Donnerstag, 26.11.2026

Bücherei am Leberberg (Rosa-Jochmann-Ring 5/1, 1110 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag, 11.09.2026

Freitag, 09.10.2026

Freitag, 06.11.2026

Freitag, 04.12.2026

Bücherei Neues Landgut (Laxenburger Str. 4/1A, 1100 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr

Freitag, 18.09.2026

Freitag, 16.10.2026

Freitag, 13.11.2026

Freitag, 11.12.2026

Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung (Ada-Christen-Gasse 2B, 1100 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag, 24.09.2026

Donnerstag, 22.10.2026

Donnerstag, 19.11.2026

Donnerstag, 17.12.2026

Die Teilnahme an „Plaudern in der Bücherei“ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Informationen und Termine auch auf: wig.or.at/termine

Über das Projekt

„Plaudern in der Bücherei“ ist ein Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ in Kooperation mit den Büchereien der Stadt Wien und wird vom Verein Sorgenetz umgesetzt.