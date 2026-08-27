ÖMG Sommerfest 2026: Marketing-Community trifft Zukunftsdenken

Wien (OTS) -

Netzwerken, diskutieren und gemeinsam nach vorne denken: Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) lud am 26. August 2026 ihre Mitglieder, Partner:innen, Wegbegleiter:innen und Vertreter:innen der heimischen Marketing- und Kommunikationsbranche zum traditionellen Sommerfest ins Crudo del Monte Ofelio.

Für die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) ist es inzwischen auch Ausdruck eines größeren Anspruchs: Aus einem etablierten Branchennetzwerk entwickelt sich zunehmend ein Think Tank für die Zukunft des Marketings. Beim traditionellen

ÖMG Sommerfest trafen Mitglieder, Partner:innen, Wegbegleiter:innen sowie Vertreter:innen der österreichischen Marketing- und Kommunikationsbranche zusammen. Im Mittelpunkt standen der persönliche Austausch, die Auszeichnung der Rookies der Werbe Akademie und jene Fragen, mit denen sich die ÖMG weit über den Sommer hinaus beschäftigt.

Vom Netzwerk zum Think Tank für die Zukunft des Marketings

Seit ihrer strategischen Neupositionierung versteht sich die ÖMG verstärkt als Think Tank für die Zukunft des Marketings. Mit ihren „Sandboxes“ hat sie dafür ein offenes Experimentier- und Diskursformat geschaffen, in dem Expert:innen unterschiedlicher Disziplinen gemeinsam aktuelle Herausforderungen des Marketings bearbeiten, Perspektiven zusammenbringen und konkrete Orientierung für die Praxis entwickeln.

2026 standen dabei bereits zentrale Zukunftsfragen auf der Agenda: von Corporate Influencing und Unternehmenskultur über E-Mobilität und Markenbildung bis zu KI, Cloud und digitaler Souveränität.

„Marketing verändert sich derzeit mit enormer Geschwindigkeit. Umso wichtiger sind Räume, in denen wir Trends nicht nur kommentieren, sondern gemeinsam hinterfragen, ausprobieren und neue Lösungsansätze entwickeln. Genau dafür steht die ÖMG heute“ so Alexander Oswald, Präsident der Österreichischen Marketing-Gesellschaft.

„Unser Sommerfest zeigt jedes Jahr, wie wertvoll der persönliche Austausch innerhalb unserer Community ist. Unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und daraus neue Ideen entstehen zu lassen, ist letztlich auch das Prinzip hinter unseren Sandboxes und unserer Arbeit als Think Tank“, ergänzt Viktoria Zischka, Präsidentin der ÖMG.

Marketing braucht Nachwuchs. Und Nachwuchs braucht Netzwerke.

Dass Zukunft nicht nur eine Frage neuer Technologien ist, zeigte ein weiterer Schwerpunkt des Abends. Gemeinsam mit der Werbe Akademie holte die ÖMG die Rookies: Elisabeth Gerlach, Barbara Busch, Natalie Müller & Florian Pichler, Michaela Kurcsic & Thomas Kopanz, ihrer Online-Lehrgänge von Sabine Artmayr und Markus Nutz vor den Vorhang und zeichnete Absolvent:innen für besondere Leistungen aus.

Begleitet wurde die Ehrung von Katharina Stummer, Stellvertretende Institutsleiterin des WIFI der Wirtschaftskammer Wien und Julian Ziegler, Werbe Akademie. Hinter der Auszeichnung steht ein bewusstes Anliegen: Junge Marketer:innen sollen nicht erst nach Jahren Teil der etablierten Branchennetzwerke werden, sondern möglichst früh Zugang zu ihnen bekommen.

Das Sommerfest soll damit für die ausgezeichneten Rookies auch eine erste Runde im „Marketing-Karussell“ sein: Kontakte knüpfen, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Branche kennenlernen und aus Ausbildung möglichst rasch Austausch werden lassen.

Mit neuen Impulsen in den Marketing-Herbst

Die ÖMG startet mit weiteren Themen und Formaten in einen intensiven Marketing-Herbst. Im Fokus stehen dabei weiterhin jene Fragen, die Marketer aktuell und künftig beschäftigen: insbesondere an den Schnittstellen von Technologie, KI, Verantwortung, Recht, Kreativität und neuen Formen der Zusammenarbeit.

Ein nächster Schwerpunkt widmet sich etwa dem Zusammenspiel von MarkTech, Ethics & Compliance und der Frage, wie Marketingverantwortliche die Möglichkeiten neuer Technologien nutzen und gleichzeitig rechtliche und ethische Anforderungen im Blick behalten können.

Mit ihren Aktivitäten will die ÖMG auch künftig einen Raum schaffen, in dem die Marketingbranche nicht nur auf Veränderung reagiert, sondern ihre Zukunft aktiv mitgestaltet.

Mit dabei waren u.a. Martin Brezovich, LiveGroup; Michaela Buttazzoni, BDO; Roland Grafl, Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien; Manuela Hofbauer-Paganotta, Echo Medienhaus; Thomas Parger, Medianet; Eva Mandl, Himmelhoch; Markus Inzinger und Lukas Hetzendorfer, Otago; Jürgen Hofer, Manstein; Hannes Harborth und Gerhard Günther DSR Agency Vienna; Marion Stelzer-Zöchbauer und Nicola Dietrich, COPE; Barbara Rauchwarter, APA, uvm.

Über die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG)

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft versteht sich als Netzwerk und Think Tank für die Zukunft des Marketings. Sie bringt Marketingexpert:innen, Unternehmen, Agenturen, Wissenschaft und weitere Disziplinen zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, neue Perspektiven zu eröffnen und praxisnahe Impulse für die Marketingbranche zu entwickeln. Mit Formaten wie den ÖMG Sandboxes schafft sie Räume für Austausch, Experimente und gemeinsames Zukunftsdenken.

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