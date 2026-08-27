  • 27.08.2026, 09:42:32
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FPÖ – Brückl: „1.800 fehlende Kindergartenpädagogen in Wien sind Wiederkehrs Bilanz“

NEOS-Wiederkehr hat in fünf Jahren seiner Amtszeit als Bildungsstadtrat die Personalnot nicht gelöst

Wien (OTS) - 

„Die dramatische Personalnot in den Wiener Kindergärten trägt auch die Handschrift von NEOS-Bildungsminister Wiederkehr. Fünf Jahre lang war er als Wiener Bildungsstadtrat politisch verantwortlich, heute fehlen rund 1.800 Pädagogen, davon etwa 840 allein in städtischen Kindergärten. Wer jahrelang für diesen Bereich zuständig war, kann sich angesichts dieser Zahlen nicht aus der Verantwortung stehlen“, erklärte FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

Wiederkehr kannte das Problem längst, denn bereits 2024 erklärte er selbst, Wien brauche „dringend eine Personaloffensive“, und zeigte sich überzeugt, die offenen Stellen wieder besetzen zu können. Tatsächlich stieg die Zahl der offenen Dienstposten bei den städtischen Kindergärten laut ORF zuletzt von 645 auf rund 840. „Das ist die ernüchternde Bilanz seiner Politik“, so Brückl.

Die Folgen seien längst im Alltag angekommen. Mangels Fachpersonal würden teilweise Assistenzkräfte für pädagogische Tätigkeiten eingesetzt, während die Gewerkschaft mit einem „heißen Herbst“ drohe und die vom Bund bereitgestellten Mittel für Fortbildungen massiv kritisiere.

„Wiederkehr präsentiert heute als Minister wieder Programme, Ausbildungsoffensiven und Ankündigungen. Genau das hat er schon als Wiener Bildungsstadtrat getan. Die Realität sind 1.800 fehlende Pädagogen, hunderte unbesetzte Stellen und ein System unter zunehmendem Druck. Wer fünf Jahre Zeit hatte, seine Konzepte umzusetzen, muss sich an diesem Ergebnis messen lassen“, erklärte Brückl abschließend.

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