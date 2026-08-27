  • 27.08.2026, 09:30:34
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Menschen für Menschen präsentiert Jahresbilanz 2025

Spendenbereitschaft sichert nachhaltige Erfolge in Äthiopien

Im Jahr 2025 starteten allein in der Projektregion Albuko 147 Familien mit der Wurmkompostierung, und konnten so ihre Ernteerträge teilweise beinahe verdoppeln.

Jeder Beitrag ermöglicht es uns, gemeinsam mit der Bevölkerung echte Veränderungen aufzubauen, die über Generationen hinweg wirken.

Mag. Harald Maier, Geschäftsführer von Menschen für Menschen Österreich

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Wien (OTS) - 

Die Organisation Menschen für Menschen Österreich zieht mit der Veröffentlichung des Finanzberichts positive Bilanz über das Jahr 2025. Dank des Vertrauens und Einsatzes von insgesamt rund 15.000 Spenderinnen und Spendern konnte die Hilfsorganisation im vergangenen Jahr mit 3,35 Mio. Euro ein solides Ergebnis erzielen. Über 70 Prozent dieser Mittel flossen direkt in die integrierten ländlichen Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte in Äthiopien, um langfristige Veränderungen anzustoßen, sowie in unsere Bildungsarbeit in Österreich, die über unsere Projekte und Äthiopien informiert.

„Dieses verlässliche Engagement unserer Spenderinnen und Spender ist gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten und finanzieller Herausforderungen unser wichtigster Rückhalt", zeigt sich Mag. Harald Maier, Geschäftsführer von Menschen für Menschen Österreich dankbar über das positive Ergebnis. "Gleichzeitig ist es das Fundament für die Wirksamkeit unserer Projekte vor Ort. Jeder Beitrag ermöglicht es uns, gemeinsam mit der Bevölkerung echte Veränderungen aufzubauen, die über Generationen hinweg wirken.“

Meilensteine für Generationen

Ein zentraler Schwerpunkt der Projektarbeit lag 2025 auf dem gezielten Ausbau der lokalen Infrastruktur in den Projektgebieten. Ein Beispiel dafür ist die Sicherung der Wasserversorgung im Dorf Jobel in der Projektregion Albuko. Durch den Bau einer Quellfassung erhielten 56 Familien Zugang zu sicherem Trinkwasser, wodurch sich langfristig die Gesundheit im ganzen Dorf verbessert. Im Bildungsbereich wurden wichtige Akzente gesetzt, um Kindern eine helle, sichere Lernumgebung zu bieten. Durch den Bau von robusten Schulen verbessert sich das Unterrichtsniveau, was auch dazu führt, dass die Schulabbruchsquote in den Regionen sinkt. Große Fortschritte gab es außerdem bei der medizinischen Versorgung in Albuko: Vier Gesundheitseinrichtungen wurden mit modernen medizinischen Geräten ausgestattet. Vor allem im Gesundheitszentrum Salmene sichern seit Herbst 2025 etwa neue Ultraschallgeräte und Wärmebetten für Neugeborene die Versorgung, wodurch sich die Versorgung von Müttern und Säuglingen spürbar verbessert hat.

Neue Perspektiven durch lokale Lösungen

Um die Bevölkerung in den ländlichen Regionen unabhängiger von teuren Importen und chemischen Düngemitteln zu machen, setzt die Organisation auf nachhaltige Kreisläufe. Die Einführung der Wurmkompostierung hat sich in den Projektregionen zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Allein in Albuko starteten 147 Familien im vergangenen Jahr ihre eigene Kompostproduktion, was die Ernteerträge teilweise beinahe verdoppeln. Zudem stärken Schulungen in Unternehmertum sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze für junge Erwachsene, etwa durch die Förderung von Kooperativen, die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Bevölkerung.

Gesamtbilanz der Projektarbeit 2025

Menschen für Menschen ist seit 1981 in Äthiopien tätig. Im Jahr 2025 ermöglichte die Gesamtorganisation unter anderem folgende Maßnahmen:

  • 4,5 Millionen Baumsetzlinge zur Wiederbewaldung ausgepflanzt

  • 646 km Terrassierungen und Steinwälle zum Schutz der Böden angelegt

  • 27.951 Behandlungen zur Familienplanung und Vorsorge ermöglicht

  • 15 neue Schulen errichtet

  • 31 neue Quellfassungen gebaut

  • 2.014 Augenoperationen durchgeführt (Grauer Star und Trichiasis)

  • 110 neue Arbeitsplätze für junge Erwachsene geschaffen

Was wir 2026 bewegen

Das laufende Jahr steht ganz im Zeichen der Fertigstellung großer Infrastrukturprojekte. In Busa wurde gemeinsam mit den Austrian Doctors und mit Unterstützung des Landes Salzburg ein umfassendes Wasserversorgungssystem für rund 30.000 Menschen fertiggestellt. In der Somali-Region steht ebenfalls ein Projekt zur gesicherten Wasserversorgung für 5.000 Menschen vor dem Abschluss. Zudem steht die Fertigstellung und feierliche Eröffnung der neuen Degaga-Schule in Albuko bevor.

Der vollständige Jahresbericht 2025 sowie der eigenständige Finanzbericht stehen ab sofort auf der Website der Organisation zum Download bereit: www.mfm.at/jahresbericht

Rückfragen & Kontakt

Menschen für Menschen
Katharina Schuh-Tesch, BA
Telefon: +436704003108
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.menschenfuermenschen.at/

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