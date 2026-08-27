VGT lädt zu Demozug Protest vor Mastbetrieb

St. Pölten-Land (OTS) -

Wann: Donnerstag, 27.08.2026, Treffpunkt um 16:00. Danach geht der Demozug gemeinsam zum Betriebsstandort, Ankunft ca. 16:30. Demoende ist für 17:15 vorgesehen.

Wo: Die Teilnehmenden treffen sich in der Kremser Straße 1, 3133 Traismauer. Die Demonstration zieht dann gemeinsam zum eigentlichen Ort der Demonstration, vor den Betrieb (ca. 20 Minuten Demo-Marsch).

Was: Protestzug durch Traismauer bis zum Betrieb. Mahnwache vor dem Maststall.

Das Tierleid ist immens und seitens der verantwortlichen Familie scheint keine Einsicht vorhanden zu sein. Der Protest soll darauf aufmerksam machen, dass die Menschen in Österreich umgehendes Eingreifen der Behörden angesichts der Missstände fordern.

Der Demozug und die Mahnwache vor Ort sind als friedliche Demonstrationen ausgelegt. Aufrufe zu „Selbstjustiz“, Besitzstörung oder Gewaltandrohungen werden von der Versammlungsleitung nicht toleriert. Zuwiderhandeln führt zum Ausschluss von der Versammlung.

Wir bitten um einen respektvollen Umgang. Das Tierleid trifft uns alle schwer. Wir alle möchten eine schnellstmögliche Lösung für die betroffenen Tiere.