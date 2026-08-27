„Ich bin mal Kurs weg“: Die VHS startet ins Herbstsemester

Wien (OTS) -

Im Herbst startet an den Wiener Volkshochschulen ein neues Kurssemester mit Tausenden Angeboten in den Bereichen Sprachen, Gesundheit und Bewegung, Kunst und Kreativität, Computer und Multimedia und vielem mehr. Wer im September einen VHS-Kurs besucht, erweitert nicht nur Wissen und Fähigkeiten, sondern lernt auch neue Menschen kennen, entdeckt Interessen und gewinnt frische Perspektiven. „Gerade in einer Zeit, in der viele soziale Kontakte zunehmend digital stattfinden, bieten die Wiener Volkshochschulen Räume für soziales Miteinander und gemeinsames Lernen“, betont VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. „Dieser Gedanke wird durch die neue Kampagne ‚Ich bin mal Kurs weg‘ visuell mit einem Augenzwinkern umgesetzt“, so Schweiger weiter.

Sie zeigt, dass ein Kurs oft mehr ist als reine Weiterbildung: Er bietet eine Auszeit vom Alltag und eröffnet neue Verbindungen zu anderen Menschen. Unter dem Motto „Ich bin mal Kurs weg“ wird die VHS als Ort sichtbar, an dem Lernen, Gemeinschaft und persönliche Entwicklung zusammenkommen. Die humorvollen Kampagnensujets zeigen bekannte Wiener Denkmäler, deren Figuren kurzerhand ihren Platz verlassen, um einen VHS-Kurs zu besuchen. Ganz nach dem Motto: Wer „Kurs weg“ ist, kommt mit neuen Erfahrungen, neuen Menschen und neuer Inspiration zurück.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Das neue VHS-Semester hält auch heuer wieder zahlreiche ungewöhnliche und inspirierende Kursangebote bereit. Sprachbegeisterte können ihre Kenntnisse mit kulturellen und literarischen Entdeckungen verbinden – etwa im Französisch A2 Leseatelier: Der Kleine Prinz (Antoine de Saint-Exupéry) (28.09.2026 – 16.11.2026, VHS Donaustadt) oder im Spanischen Literaturklub ab B1 (02.10.2026 – 11.12.2026, VHS Wiener Urania). Wer Sprache und Kulinarik gemeinsam erleben möchte, wird bei Angeboten wie Italienische Pasta: „Mani in pasta“ (24.09.2026, VHS Hernals) oder der Backkunst der feinen englischen Art: süße und salzige Afternoon-Tea-Rezepte (05.10.2026, VHS Favoriten) fündig.

Auch Geschichte wird an der VHS auf vielfältige Weise lebendig. Bei den Tafelfreuden der Renaissance (05.10.2026, VHS Brigittenau) stehen historische Esskulturen im Mittelpunkt, während bei Social Media Foodtrends auf dem Prüfstand: Hype, hilfreich oder sogar gefährlich? (08.10.2026, VHS Favoriten) aktuelle Ernährungstrends kritisch beleuchtet werden. Bewegungsfreudige erwartet eine ebenso große Vielfalt – von traditionellen irischen Céilí-Tänzen (30.09.2026 – 11.11.2026, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus) über Barocke Tänze (22.09.2026 – 10.11.2026, VHS Ottakring) bis hin zu Historischem Fechten: Die Kunst des Langen Schwertes (13.10.2026 – 01.12.2026, VHS Ottakring).

Kreative Angebote für Jung und Alt

Kreativität und persönlicher Ausdruck stehen bei Videos machen – ein Workshop in einfacher Sprache in Kooperation mit der Lebenshilfe Wien (21.09.2026 – 28.09.2026, VHS Simmering), beim Comedy-Workshop mit Ludwig Müller (27.10.2026, Kunst VHS), bei Rampenfieber. Ein Improtheater-Crashkurs für Frauen (08.10.2026 – 22.10.2026, VHS Landstraße) oder bei Burlesque Fotografie (09. – 10.10.2026, VHS Polycollege Johannagasse) im Mittelpunkt. Musikalisch Interessierte können bei Gitarre in der Gruppe 60+ – Anfänger*innen (24.09.2026 – 29.10.2026, VHS Mauer) oder im Chor „Movie Voices“ (24.09.2026 – 12.11.2026, VHS Polycollege Stöbergasse) gemeinsam musizieren und neue Kontakte knüpfen.

Auch außergewöhnliche Interessen haben ihren Platz im VHS-Programm: Beim Speed Puzzeln (11.10.2026, VHS Favoriten) können Rekordzeiten gejagt werden, während bei Keramik rund ums Grab (07.10.2026 – 21.10.2026, VHS Simmering) kreative Zugänge zu einem oft ausgesparten Lebensthema eröffnet werden.

Für Kinder und Jugendliche reicht das Angebot von Piratenlieder und Rhythmusspiele – Elementares Musizieren (28.09.2026 – 16.11.2026, VHS Wiener Urania) über die Mitmachlesung „Otto Oktopus spielt Verstecken“ (10.10.2026, VHS Meidling) bis zur Musical Academy Vienna mit der Produktion „Robin Hood“ (28.09.2026 – 07.06.2027, VHS Meidling).

„Wirtschaft verstehen“ im Herbst

Darüber hinaus setzt die VHS ihren Jahresschwerpunkt „Wirtschaft verstehen – Zukunft gestalten“ mit neuen Angeboten fort. Die Themen reichen von Lateinische Redewendungen im Kontext der Wirtschaft (09.10.2026, VHS Wiener Urania) über Gemeinsam wirtschaften – Finanzkollektive als solidarisches Modell in Europa (20.10.2026, VHS Meidling) bis hin zu Wirtschaftstheorien im historischen Wandel Europas (21.10.2026, VHS Meidling).

Weitere Infos, um selbst mal Kurs weg zu sein, gibt es unter www.vhs.at.

Pressebild gibt es in Kürze unter www.vhs.at/presse.