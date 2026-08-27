  • 27.08.2026, 08:08:32
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Helvetia ist Preis-Leistungs-Siegerin im Rechtsschutz

In der aktuellen Kundenbefragung der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) belegt Helvetia den ersten Platz der Rechtsschutzversicherer.

MMag. Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall von Helvetia Österreich

»Der Zugang zum Recht ist immer auch eine Kostenfrage. Steigende Gerichtsgebühren und Anwaltskosten können für Betroffene schnell zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden. Eine Rechtsschutzversicherung kann hier entscheidend sein, damit Kundinnen und Kunden ihre Ansprüche tatsächlich durchsetzen können.«

MMag. Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall von Helvetia Österreich

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Wien (OTS) - 

Die Kundinnen und Kunden haben entschieden: Helvetia überzeugt in der aktuellen ÖGVS-Kundenbefragung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Rechtsschutz. Insgesamt wurden 17 heimische Rechtsschutzversicherer untersucht. Im Rahmen der Befragung zwischen April und Juni 2026 wurden 2.284 Bewertungen abgegeben.

»Umfassender Rechtsschutz zu einem fairen Preis ist für uns bei Helvetia besonders wichtig«, sagt Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall von Helvetia Österreich und ergänzt: »Der Zugang zum Recht ist immer auch eine Kostenfrage. Steigende Gerichtsgebühren und Anwaltskosten können für Betroffene schnell zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden. Eine Rechtsschutzversicherung kann hier entscheidend sein, damit Kundinnen und Kunden ihre Ansprüche tatsächlich durchsetzen können.«

Recht darf keine Kostenfrage sein

Rechtliche Auseinandersetzungen können in vielen Lebensbereichen entstehen: nach einem Verkehrsunfall, bei Streitigkeiten rund ums Wohnen, bei Problemen am Arbeitsplatz oder bei Konflikten innerhalb der Familie. Neben Anwalts- und Gerichtskosten können dabei auch Kosten für Gutachten oder weitere Verfahrensschritte anfallen.

Gerade angesichts steigender Kosten gewinnt eine passende Absicherung daher an Bedeutung. Die Helvetia Rechtsschutzversicherung unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen und schützt sie im Rahmen der vereinbarten Deckung vor den finanziellen Folgen eines Rechtsstreits.

»Die Auszeichnung ist für uns ein besonders wertvolles Ergebnis, weil hier unmittelbar unsere Kundinnen und Kunden urteilen. Dieses Vertrauen freut uns sehr und ist gleichzeitig ein Auftrag, unser Rechtsschutzangebot konsequent weiterzuentwickeln«, so Gruber.

Zur Umfrage

Die panelbasierte Kundenbefragung der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) wurde von April bis Juni 2026 durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Befragten innerhalb der vergangenen fünf Jahre Kundin oder Kunde beim jeweiligen Rechtsschutzversicherer waren. Berücksichtigt wurden Anbieter mit mindestens 55 Bewertungen. Die Beurteilung erfolgte auf einer zehnstufigen Skala. Insgesamt wurden 2.284 Bewertungen abgegeben.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.at.

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