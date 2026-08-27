"Future Retail Platform": Handelsverband und Pioneers bündeln die Innovationskraft des österreichischen Mittelstands

Wien (OTS) -

Steigender Kosten- und Margendruck, veränderte Konsumgewohnheiten und der rasante technologische Wandel fordern den österreichischen Handel. Gerade mittelständischen Unternehmen fehlen im Tagesgeschäft jedoch häufig Zeit, Ressourcen und spezialisiertes Know-how, um Zukunftsthemen systematisch zu bearbeiten. Der Handelsverband und die Strategie- und Innovationsagentur Pioneers starten daher gemeinsam die neue "Future Retail Platform".

Die Initiative bringt Führungskräfte mittelständischer Handelsunternehmen zusammen, um gemeinsame Herausforderungen frühzeitig zu erkennen, Ressourcen zu bündeln und konkrete Lösungen zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen nicht theoretische Zukunftsszenarien, sondern praxistaugliche Konzepte, KI-Pilotprojekte und messbarer Nutzen für die Unternehmen.

„Innovation ist für den Handel eine Überlebensfrage. Doch nicht jedes mittelständische Unternehmen kann für KI, Digitalisierung oder neue Geschäftsmodelle eine eigene Abteilung aufbauen. Mit der Future Retail Platform bündeln wir Wissen, Erfahrung und Ressourcen, um Innovationsprojekte der Händler kostengünstig auf die Straße zu bringen“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

Vom Erfahrungsaustausch zur konkreten Umsetzung

Unter methodischer Begleitung der Strategie- und Innovationsexperten von Pioneers identifizieren und priorisieren die teilnehmenden Händler zentrale Problemfelder und Zukunftsthemen. Darauf aufbauend werden Lösungsansätze entwickelt, neue Technologien und Anbieter evaluiert sowie konkrete Pilotprojekte vorbereitet.

Die “Future Retail Platform” fokussiert insbesondere auf:

Identifikation relevanter Trends, Chancen und Problemfelder

Gemeinsame Entwicklung praxistauglicher Lösungskonzepte

Scouting und Evaluierung neuer Technologien und Anbieter

Pilotierung konkreter Lösungen und Vorbereitung der Umsetzung

Erfahrungsaustausch und effiziente Aufteilung von Aufgaben

„Nach vier Jahrzehnten im Handel weiß ich, wie wichtig es ist, sich mit der Zukunft zu beschäftigten und bei Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Das Tagesgeschäft, neue Regulierungen und der Bürokratiedschungel halten den Mittelstand aber oft davon ab, Zukunftsentwicklungen konsequent abzuarbeiten. Genau hier setzt unsere Plattform an. Wir schaffen einen verbindlichen Rahmen, in dem Händler über Branchengrenzen hinweg voneinander lernen, gemeinsam Lösungen erarbeiten und diese rasch in ihren Unternehmen umsetzen können“, sagt Norbert Scheele, Vizepräsident des Handelsverbands und Co-Initiator der Future Retail Platform.

Zukunftsarbeit mit effizientem Ressourceneinsatz

Pioneers bringt seine Expertise in Unternehmensstrategie, Innovationsmanagement und systematischer Lösungsentwicklung ein. Durch die Zusammenarbeit sollen mittelständische Händler Zukunftsthemen verfolgen können, ohne sämtliche Analysen, Marktbeobachtungen und Pilotprojekte allein stemmen zu müssen.

„Viele Händler wissen sehr genau, wo Handlungsbedarf besteht. Die Herausforderung liegt meist darin, neben dem operativen Geschäft strukturiert an mittel- und langfristigen Lösungen zu arbeiten. Mit der Future Retail Platform machen wir aus ähnlichen Herausforderungen gemeinsame Projekte und aus begrenzten Ressourcen kollektive Innovationskraft“, so Alex Neumayer, Partner bei Pioneers und Co-Initiator der Plattform.

Kostenloser Executive Kick-off am 16. September

Der offizielle Executive Kick-off zur “Future Retail Platform” findet am Mittwoch, 16. September 2026, von 14:00 bis 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Handelsverbands in Wien statt. Eingeladen sind alle Geschäftsführer und Vorstände mittelständischer Handelsunternehmen aus Österreich. Die Teilnahme am Kick-off ist kostenlos und unverbindlich.

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie HIER

Hinweis: Direkt im Anschluss zum Executive Kick-off findet ab 18:00 Uhr der CEO-Heurigenabend des Handelsverbands in Kooperation mit Weekend und am darauffolgenden Tag das HV-Handelsflächenforum in Wien statt.