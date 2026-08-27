Nepal: Fluten reißen Dörfer fort. Die Caritas hilft vor Ort. Jetzt zählt jede Spende!

Wien (OTS) -

Binnen weniger Stunden hat eine gewaltige Flutkatastrophe Teile Nepals verwüstet. Wassermassen, Schlamm und Geröll rissen Häuser, Straßen und Brücken mit sich. Ganze Dörfer wurden zerstört, tausende Menschen verloren ihr Zuhause. „Die Bilder, die uns aus Nepal erreichen, sind dramatisch. Menschen haben innerhalb weniger Minuten alles verloren. Häuser wurden fort-, Familien auseinandergerissen, ganze Gemeinden stehen vor dem Nichts. Das Ausmaß dieser Katastrophe ist erschütternd“, sagt Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich. Hilfsorganisationen suchen unter schwierigsten Bedingungen nach Vermissten. Zahlreiche Straßen sind verschüttet oder unpassierbar, viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten. „Für die Betroffenen zählt jetzt jede Stunde. Während vielerorts nach Vermissten gesucht wird, brauchen tausende Menschen dringend Schutz, Nahrung und Unterstützung. Jetzt kommt es auf schnelle Hilfe an“, so Bodmann.

Caritas-Partner helfen Betroffenen vor Ort

Während die Einsatzkräfte weiterhin nach Überlebenden suchen, arbeiten die Partnerorganisationen der Caritas bereits daran, die betroffenen Menschen mit lebenswichtiger Hilfe zu unterstützen. Die Schadensaufnahme läuft auf Hochtouren, ebenso die Erhebung des dringendsten Bedarfs in den betroffenen Regionen. Caritas Nepal ist seit Jahrzehnten in der Katastrophenhilfe tätig und eng mit den Gemeinden vor Ort verbunden. Gemeinsam mit lokalen Organisationen, Freiwilligen und Behörden werden nun die ersten Hilfsmaßnahmen koordiniert und vorbereitet. „In den ersten Tagen nach einer Katastrophe entscheidet sich oft, wie schwer die Folgen für die Menschen werden. Deshalb ist es entscheidend, rasch dort Hilfe zu leisten, wo die Not am größten ist“, erklärt Alexander Bodmann. „Unsere Partner sind nahe bei den Menschen und wissen genau, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Doch die Zerstörung ist enorm. Was wir jetzt erleben, ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Jede Spende hilft dabei, Menschen zu versorgen und Familien neue Hoffnung zu geben“, sagt Bodmann.

Jetzt zählt jede Spende

Benötigt werden vor allem sichere Notunterkünfte, Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Versorgung. Viele Menschen können derzeit nicht in ihre Häuser zurückkehren oder haben überhaupt kein Zuhause mehr. Zahlreiche Familien stehen vor dem Nichts. Jede Unterstützung hilft, Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und Leben zu schützen. Bodmann abschließend: „Bitte helfen Sie den Menschen in den betroffenen Gebieten. Jede Spende zählt und jede Spende hilft ganz konkret.“

Spendenkonto:

Caritas

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Kennwort: Katastrophenhilfe Nepal

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www.caritas.at/katastrophenhilfe-nepal