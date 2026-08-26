FPÖ – Darmann: „DSN und Karner müssen sofort Ermittlungsergebnisse zu schwarzen Schülerunion-Chats mit NS-Bezug offenlegen!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann forderte heute von der DSN und ÖVP-Innenminister Karner die sofortige Offenlegung der Ermittlungsergebnisse rund um rassistische, sexistische und NS-verharmlosende Chats aus der ÖVP-Schülerunion: „Nachdem über diese ekelhaften Chatverläufe breit in Medien berichtet wurde, gab die DSN Anfang Juli bekannt, dass sie diese Fälle prüfen werde. Jetzt müssen alle Erkenntnisse auf den Tisch, oder wollen sie Karner und schwarz instrumentalisierte Staatsschützer unter der Decke halten, nur weil es die ÖVP-nahe Schülerunion betrifft?“

Die Öffentlichkeit habe ein Recht zu erfahren, was in der mit der Kanzlerpartei eng verwobenen Schülerorganisation vor sich gehe. „Wir sprechen hier nicht von Lappalien, sondern laut Medienberichten soll es auch zu ‚Heil-Hitler-Gesten‘ und anderen Unfassbarkeiten gekommen sein. Hier darf nichts durch schwarze Netzwerke, die im Innenministerium die Fäden ziehen, vertuscht werden!“, betonte der freiheitliche Sicherheitssprecher.

Es sei nämlich skandalös, welche Doppelmoral die ÖVP an den Tag lege: „Für ÖVP-Kanzleramtsministerin Bauer reicht ein windiger, auf reinen Behauptungen Dritter konstruierter Zeitungsartikel aus, um die Freiheitliche Jugend hinsichtlich der Jugendförderung prüfen zu lassen, während sie bei der ÖVP-nahen Schülerunion weggeschaut hat. Es drängt sich insgesamt der Verdacht auf, dass hier das schwarze System-Netzwerk wieder einmal perfekt funktioniert hat, um einen handfesten Skandal zu vertuschen. Warum sonst hat man seit Wochen nichts über die Ermittlungen gehört?“