FPÖ – Schwaighofer zu SPÖ-Schatz: „Antisemitische Umtriebe gibt es in der SPÖ, nicht in der FPÖ!“

Wien (OTS) -

„Während die SPÖ und ihre Abgeordnete Schatz mit dem Finger auf andere zeigt, ignoriert sie den tief verwurzelten Antisemitismus-Sumpf in den eigenen Reihen. Wann schließt die SPÖ ihre Abgeordnete Teiber aus, die auch Vorsitzende der GPA ist, deren Jugendorganisation ein Hitler-Bild in einer Chatgruppe herumgeschickt hat? Wann trennt sich die SPÖ endlich von der Sozialistischen Jugend, deren Funktionäre mit antisemitischen Aussagen und Parolen aufgefallen sind, dass die Tür nicht mehr zugeht?“, so Schwaighofer.

Die Fakten liegen nämlich auf dem Tisch: „In Chatgruppen der roten Gewerkschaftsjugend von Frau Teibers GPA kursierten Hitler-Bilder, die Sozialistische Jugend Wien rief zu antisemitischen Demonstrationen auf, die SJ Vorarlberg veröffentlichte Pro-Hamas-Postings in den sozialen Medien, die SJ Alsergrund brüllte auf einer Pro-Hamas-Demo in Wien antisemitische Parolen und als Krönung forderte die SJ den Ausschluss Israels vom ESC. Das sind keine Einzelfälle, das ist ein System des Hasses, das von der SPÖ-Spitze geduldet und mitgetragen wird!“

Die rote Gewerkschaftsjugend und die Sozialistische Jugend gehören sofort auf den Prüfstand. Dasselbe gilt für die ÖVP-nahe Schülerunion, die mit rassistischen, sexistischen und NS-verharmlosenden Chat-Skandalen für Aufsehen sorgte: „Warum hat ÖVP-Ministerin Bauer hier weggeschaut und keine Prüfung eingeleitet, obwohl das alles öffentlich ist? Möglicherweise geht es ihr nicht um die Sache, sondern nur um die willkürliche Verfolgung der politischen Opposition!“, so Schwaighofer abschließend.