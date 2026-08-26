- 26.08.2026, 13:43:02
- /
- OTS0095
PVÖ fordert Erhalt und Ausbau ärztlicher Hausapotheken
Gerstorfer: „Wohnortnahe Gesundheitsversorgung muss gerade für ältere Menschen gesichert sein!"“
Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) fordert den Erhalt und gezielten Ausbau ärztlicher Hausapotheken, insbesondere im ländlichen Raum. „Gerade ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen sind auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen. Wer nach dem Arztbesuch noch viele Kilometer bis zur nächsten Apotheke zurücklegen muss, hat keinen guten Zugang zur Gesundheitsversorgung“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. ****
Ärztliche Hausapotheken ermöglichen es Patient*innen, notwendige Medikamente unmittelbar im Anschluss an die ärztliche Behandlung zu erhalten. Hausapotheken können außerdem dazu beitragen, Hausarztstellen in ländlichen Regionen attraktiver zu machen und die Nachbesetzung von Ordinationen zu erleichtern.
Der PVÖ fordert daher:
- Planungssicherheit und Bestandsschutz für bestehende ärztliche Hausapotheken
- bessere und praxistaugliche Voraussetzungen für die Errichtung neuer Hausapotheken, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Regionen
- stärkere Berücksichtigung der tatsächlichen Versorgungssituation und der Erreichbarkeit für die Bevölkerung
- bessere Rahmenbedingungen für die Nachbesetzung allgemeinmedizinischer Kassenstellen
- zusätzliche Anreize für Ärzt*innen, sich im ländlichen Raum niederzulassen
- ein gutes Miteinander von öffentlichen Apotheken und ärztlichen Hausapotheken
Miteinander statt Gegeneinander
„Öffentliche Apotheken und ärztliche Hausapotheken dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beide sind wichtige Teile einer funktionierenden Gesundheitsversorgung. Unser Ziel ist klar: Gute medizinische Versorgung und notwendige Medikamente müssen unabhängig vom Wohnort erreichbar sein“, so Gerstorfer abschließend.
Rückfragen & Kontakt
Pensionistenverband Österreichs
GS Christian Rösner-El-Heliebi, MSc.
Mag. Susanne Ellmer-Vockenhuber, Bakk.
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PVO