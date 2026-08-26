PVÖ fordert Erhalt und Ausbau ärztlicher Hausapotheken

Wien (OTS) -

Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) fordert den Erhalt und gezielten Ausbau ärztlicher Hausapotheken, insbesondere im ländlichen Raum. „Gerade ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen sind auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen. Wer nach dem Arztbesuch noch viele Kilometer bis zur nächsten Apotheke zurücklegen muss, hat keinen guten Zugang zur Gesundheitsversorgung“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. ****

Ärztliche Hausapotheken ermöglichen es Patient*innen, notwendige Medikamente unmittelbar im Anschluss an die ärztliche Behandlung zu erhalten. Hausapotheken können außerdem dazu beitragen, Hausarztstellen in ländlichen Regionen attraktiver zu machen und die Nachbesetzung von Ordinationen zu erleichtern.

Der PVÖ fordert daher:

Planungssicherheit und Bestandsschutz für bestehende ärztliche Hausapotheken

bessere und praxistaugliche Voraussetzungen für die Errichtung neuer Hausapotheken, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Regionen

stärkere Berücksichtigung der tatsächlichen Versorgungssituation und der Erreichbarkeit für die Bevölkerung

bessere Rahmenbedingungen für die Nachbesetzung allgemeinmedizinischer Kassenstellen

zusätzliche Anreize für Ärzt*innen, sich im ländlichen Raum niederzulassen

ein gutes Miteinander von öffentlichen Apotheken und ärztlichen Hausapotheken

Miteinander statt Gegeneinander

„Öffentliche Apotheken und ärztliche Hausapotheken dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beide sind wichtige Teile einer funktionierenden Gesundheitsversorgung. Unser Ziel ist klar: Gute medizinische Versorgung und notwendige Medikamente müssen unabhängig vom Wohnort erreichbar sein“, so Gerstorfer abschließend.