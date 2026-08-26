„Sie & KI“: Jetzt startet die zweite Welle der Veranstaltungsreihe in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

In Niederösterreich geht „SIE & KI“ in die nächste Phase: Nach dem starken Auftakt im Mai mit rund 200 Teilnehmerinnen und ersten Workshops in Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg startet ab September die weiterführende Veranstaltungsreihe: Vier weitere Termine in zwei Vierteln sind fixiert: Industrieviertel mit Schwechat und Wiener Neustadt und Weinviertel mit Hollabrunn und Mistelbach. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Im Zentrum der Formatreihe steht die Zusammenarbeit des ecoplus Haus der Digitalisierung mit Frau in der Wirtschaft Niederösterreich. Ergänzt wird die Kooperation durch die Zusammenarbeit mit der Bundesinitiative SHE GOES AI und Women in AI Austria. Damit werden regionale Vernetzung, unternehmerische Praxis und fachliche KI-Expertise gebündelt.

Die Viertelsveranstaltungen sind je zwei aufeinander abgestimmte Formate. Als erster Programmpunkt steht das Awareness-Format „Von Frauen. Für die Zukunft“ am Programm und vermittelt einen verständlichen Zugang zu Chancen, Verantwortung und fairer Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Mit interaktiven Elementen, Mythbusting und Fishbowl-Diskussion lädt Julia Eisner, Vizepräsidentin von Women in AI Austria und AI Expert & Academic Collaboration Lead bei der AI Factory Austria, zum Mitdenken und Mitreden ein.

Im darauf folgenden Praxisworkshop „KI im Business-Alltag sinnvoll einsetzen“ zeigt Digitalberaterin und KI-Trainerin Veronika Geyer konkrete Einsatzmöglichkeiten für Unternehmerinnen und Frauen in KMU: von Kundenrecherche, Marketing und Angebotspräsentationen über Datenauswertungen bis zu gutem Prompting und dem sinnvollen Einsatz von KI-Desktop-Agents. Datenschutz und die relevanten Änderungen durch den AI Act werden kompakt mitbehandelt.

Die vier Termine im Überblick

INDUSTRIEVIERTEL

BASISVORTRAG:

23. September 2026 | 18:00–20:30 Uhr | Schwechat

„SIE & KI – Von Frauen. Für die Zukunft“ mit Julia Eisner; WKNÖ Außenstelle Schwechat, Schmidgasse 6, 2320 Schwechat.

FOLLOW-UP:

20. Oktober 2026 | 13:00–17:00 Uhr | Wiener Neustadt

„SIE & KI – KI im Business-Alltag sinnvoll einsetzen“ mit Veronika Geyer; WKNÖ Bezirksstelle Wiener Neustadt, Hauptplatz 15, 2700 Wiener Neustadt.



WEINVIERTEL

BASISVORTRAG:

17. November 2026 | 18:30–21:00 Uhr | Hollabrunn

„SIE & KI – Von Frauen. Für die Zukunft“ mit Julia Eisner; WKNÖ Bezirksstelle Hollabrunn, Amtsgasse 9, 2020 Hollabrunn.

FOLLOW-UP:

25. November 2026 | 13:00–17:00 Uhr | Mistelbach

„SIE & KI – KI im Business-Alltag sinnvoll einsetzen“ mit Veronika Geyer; Haus der Wirtschaft Mistelbach, Pater Helde-Straße 19, 2130 Mistelbach.

Anmeldung ab sofort unter wko.at/noe/fiw/sie-ki - Alle vier Termine sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich!

„Mit der Veranstaltungsreihe von ‚SIE & KI‘ bringen wir das Thema Künstliche Intelligenz gezielt in die Regionen Niederösterreichs. Entscheidend ist für uns, dass die Teilnehmerinnen nicht nur über KI sprechen, sondern selbst ausprobieren können, wie sie die Technologie im Berufs- und Unternehmensalltag sinnvoll einsetzen. Genau dafür schaffen wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern konkrete, leicht zugängliche Angebote“, erklären die Geschäftsführer des Haus der Digitalisierung Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

Frau in der Wirtschaft Niederösterreich möchte mit der Veranstaltungsreihe KI-Wissen greifbar machen, praktische Anwendungen zeigen und gleichzeitig den Austausch in den Regionen stärken. „Viele Unternehmerinnen nutzen Künstliche Intelligenz bereits in ihrem Arbeitsalltag. Mit unserer Veranstaltungsreihe ‚SIE & KI‘ wollen wir jetzt einen Schritt weitergehen: Wissen vertiefen, konkrete Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen und voneinander profitieren. Entscheidend ist für mich, KI nicht einfach nur einzusetzen, sondern sie gezielt und ressourcenschonend zu nutzen – dort, wo sie uns Arbeit abnimmt, Prozesse erleichtert und im unternehmerischen Alltag einen echten Mehrwert schafft“, sagt Vera Sares, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Niederösterreich.

Informationen zu allen Terminen und zur Anmeldung sind unter wko.at/noe/fiw/sie-ki sowie www.virtuelleshaus.at abrufbar.