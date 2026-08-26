  • 26.08.2026, 11:54:32
  • /
  • OTS0067

WB-Graf: Öffentliche Aufträge als Standorthebel für die heimische Wirtschaft

Wien (OTS) - 

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf begrüßt das Bekenntnis von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer zu „Made in Europe“ und den stärkeren Fokus auf österreichische und europäische Wertschöpfung bei öffentlichen Beschaffungen.

„Für heimische Betriebe ist entscheidend, dass bei öffentlichen Aufträgen nicht allein der niedrigste Preis zählt. Qualität, regionale Wertschöpfung, sichere Lieferketten und langfristige wirtschaftliche Effekte müssen stärker berücksichtigt werden. Unsere Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus, investieren vor Ort und tragen wesentlich zur Finanzierung unseres Sozialstaats bei. Es ist daher richtig, diese Leistungen bei öffentlichen Vergaben stärker zu gewichten“, so Graf.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten können öffentliche Aufträge wichtige Wachstumsimpulse setzen. Werden Investitionen verstärkt bei österreichischen und europäischen Unternehmen wirksam, bleibt mehr Wertschöpfung im Land, Beschäftigung wird gesichert und zusätzlicher Spielraum für Investitionen geschaffen.

„Jeder Euro, der bei heimischen Unternehmen ankommt, entfaltet eine vielfache Wirkung: Er stärkt Betriebe, sichert Arbeitsplätze, ermöglicht neue Investitionen und schafft Folgeaufträge entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Öffentliche Beschaffung ist deshalb mehr als eine reine Vergabefrage, sie ist ein wichtiger Hebel für einen starken und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort“, betont Graf.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NWB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Wirtschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright