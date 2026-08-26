Nachhaltigkeits-Fest: Klima-Speed-Dating, Virtual Reality-Brillen & jede Menge Zukunft zum Ausprobieren

Wien (OTS) -

Das Wiener Hilfswerk lädt zum Nachhaltigkeits-Fest am 3. September 2026: Mit Virtual-Reality-Erlebnissen, Klima-Speed-Dating, kreativen Workshops, Reparatur-Stationen, Flohmarkt sowie Live-Acts wird Nachhaltigkeit für alle Generationen erlebbar. Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) ermöglichen dabei virtuelle Erlebnisse, bei denen Besucher*innen mithilfe einer speziellen Brille in computergenerierte 3D-Welten eintauchen können. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Wie fühlt sich die Zukunft an? Was bringt Menschen zusammen, die sich für ein nachhaltiges Leben engagieren? Antworten darauf liefert das Nachhaltigkeits-Fest des Wiener Hilfswerks. Mit innovativen Programmpunkten und interaktiven Mitmachangeboten ist Nachhaltigkeit auf abwechslungsreiche und niederschwellige Weise erlebbar. Das Fest lädt Besucher*innen jeden Alters dazu ein, Neues auszuprobieren, Wissen mitzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nachhaltigkeit erleben, ausprobieren und gemeinsam gestalten

Neben den Programmhighlights erwarten die Besucher*innen Do-it-yourself-Workshops, Reparatur-Stationen, Rad-Check, Flohmarkt und Kleidertauschevent, eine Nachhaltigkeitsmeile, Rätselrallye, Kinderprogramm mit Bernhard Fibich u.a., nachhaltige Kulinarik sowie Live-Acts. Mit dabei ist erneut Neubau tanzt und der Apfel-Workshop des Ökosozialen Forums. Das Wiener Hilfswerk schafft damit einen Ort der Begegnung, an dem Nachhaltigkeit nicht nur diskutiert, sondern gemeinsam gelebt wird – mitten im Grätzl und bei freiem Eintritt.

„Eine nachhaltige Gesellschaft entsteht dort, wo alle Menschen die Möglichkeit haben, sich einzubringen und an Veränderung teilzuhaben. Genau dafür schaffen wir mit unserem Nachhaltigkeits-Fest Raum: Das Angebot ist bewusst niederschwellig und offen für alle – mit Impulsen, Begegnungen und Möglichkeiten, Nachhaltigkeit selbst zu gestalten und zu erleben. Gleichzeitig setzen wir heuer neue Akzente, etwa mit VR-Brillen und weiteren interaktiven Angeboten, die zeigen, wie vielfältig und unmittelbar Nachhaltigkeit vermittelt werden kann. Denn ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt gehören für uns untrennbar zusammen“, freut sich Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Nachhaltigkeits-Fest des Wiener Hilfswerks

Wann: Donnerstag, 3. September, 14.00–22.30 Uhr

Wo: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Details & Programm: https://www.nachbarschaftszentren.at/nachhaltig

Das Nachhaltigkeits-Fest wird mit freundlicher Unterstützung der Bezirksvorstehung Neubau und des Ökosozialen Forums als ÖkoEvent Plus ausgerichtet. Zahlreiche Kooperationspartner*innen ermöglichen durch ihre Teilnahme das Nachhaltigkeits-Fest. Die Anreise mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist empfohlen.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale und neutrale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosenhilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senior*innen, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Sozialmärkte (SOMA). Mit ihren Sozialökonomischen Betrieben Haus- und Heimservice und SOMA 7 leistet die Organisation auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und rund 1.350 freiwilligen Mitarbeiter*innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at