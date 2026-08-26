Hohe Mengen Glycerin in Slush-Eis: AK Oberösterreich fordert gesetzliche Höchstmengenbeschränkung

Linz (OTS) -

Knallig bunte Slush-Eisgetränke sind vor allem bei Kindern beliebt. Doch ein AK-Test zeigt, dass sich darin der Zusatzstoff Glycerin verbergen kann. Bereits ein Becher kann für kleinere Kinder gesundheitlich relevante Mengen enthalten.

Slush-Eisgetränke, auch Slushys genannt, bestehen aus aromatisiertem, bunt gefärbtem, halbgefrorenem Wasser mit Zuckerzusatz. Um die typische halbgefrorene Konsistenz zu erreichen, setzen manche Hersteller bewusst den Zusatzstoff Glycerin ein. Für die Verwendung als Zusatzstoff gibt es EU-weit keine gesetzliche Höchstmengenbeschränkung. Ebenso gibt es für Glycerin keine festgelegte Aufnahmemenge, die bei lebenslanger täglicher Aufnahme als gesundheitlich unbedenklich gilt. Für die Aufnahme aus einem glycerinhaltigen Getränk, wie Slush-Eis, hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kürzlich 125 mg Glycerin pro kg Körpergewicht als so genannte akute Referenzdosis (ARfD) für eine einmalige Aufnahme abgeleitet. Bis zu dieser Menge wird kein erkennbares Gesundheitsrisiko erwartet.

Bei hohen Aufnahmemengen an Glycerin weist das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf mögliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Benommenheit hin. Das BfR hat auf Grundlage der verfügbaren Studien eine Menge von 250 mg pro kg Körpergewicht als Referenzdosis abgeleitet, über der gesundheitliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden können.

Wie viel Glycerin steckt in einem Slush-Eis?

Für Konsument:innen ist nicht erkennbar wie viel Glycerin ein Slush-Eisgetränk tatsächlich enthält. Die AK Oberösterreich ließ daher acht Slush-Eisproben auf ihren Glyceringehalt sowie auf synthetische Farbstoffe untersuchen. Die Probenahme erfolgte in einem Funpark, einem Kino sowie verschiedenen Badeeinrichtungen. Verkauft wurden die Getränke in Bechern mit 0,2 bis 0,3 Liter. Die Preise lagen zwischen 1,16 und 1,70 Euro je 100 Milliliter.

Bereits ein Becher kann für Kinder gesundheitlich relevant sein

Während die meisten Slushys nur vernachlässigbar geringe Mengen an Glycerin enthielten, stach eine Probe deutlich hervor. Diese enthielt eine technologisch wirksame Konzentration von 26,9 Gramm pro Liter. Wie wahrscheinlich gesundheitliche Folgen durch den Verzehr dieses Slush-Eisgetränks sind, lässt sich nicht pauschal sagen. Dies hängt neben dem Glyceringehalt auch von der getrunkenen Menge und dem Gewicht der Person ab. Vor allem Kinder können aufgrund ihres geringen Körpergewichts schnell hohe Aufnahmemengen erreichen. Würde beispielsweise ein fünfjähriges Kind mit einem Gewicht von etwa 20 kg 250 ml dieses Slush-Eisbechers trinken, würde es circa 340 mg Glycerin pro kg Körpergewicht aufnehmen. Damit läge die aufgenommene Menge beim 2,7-Fachen der von der EFSA abgeleiteten akuten Referenzdosis. Auch die vom BfR zugrunde gelegte Referenzdosis von 250 mg/kg Körpergewicht wäre damit überschritten. Gesundheitliche Auswirkungen könnten bei einem Kind in diesem Alter somit nicht ausgeschlossen werden. Die AK fordert daher einen EU-weit einheitlichen Höchstgehalt für den Zusatz von Glycerin in Lebensmitteln. Bis dahin sollten Eltern gezielt nachfragen, ob Glycerin in den angebotenen Slush-Eisgetränken zugesetzt ist, oder die Verzehrmenge entsprechend geringhalten bzw. im Zweifel ganz verzichten.

Bunte Farbwahl ohne Azofarbstoffe

Die unterschiedlich bunten Farben der Slushys im Test stammen erfreulicherweise nicht von Azofarbstoffen, welche in Verdacht stehen, bei Kindern zu Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen zu führen. Andere synthetische Farbstoffe wie Brilliant- oder Patentblau wurden bei der Hälfte nachgewiesen. Zwar gelten diese Stoffe in den zugelassenen Höchstmengen als gesundheitlich unbedenklich – aus Verbraucherschutzsicht wären für Kinderprodukte allerdings natürliche, pflanzliche Alternativen wünschenswert.

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