FPÖ – Schnedlitz: „Moralisch bankrotte Regierung verbrennt 121.000 Ꞓ pro Tag nur für Kabinette!“

Wien (OTS) -

„Diese Verlierer-Koalition hat vollkommen das Maß und den Anstand verloren. Während man bei den Pensionisten und Familien eiskalt den Sparstift ansetzt, wird das Geld in den Ministerien mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen. Und die Kosten der Ministerien steigen sogar laufend. Das beweist einmal mehr: Diese Regierung ist nicht nur schuld am drohenden Bankrott Österreichs, sie ist vor allem moralisch bankrott. Es ist schlichtweg zum Schämen, dass diese Kostenstruktur auch noch weiter ansteigt“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu den jüngsten Beantwortungen parlamentarischer Anfragen der FPÖ zu den Personalkosten der Ministerkabinette, die für das zweite Quartal exorbitante Summen zutage brachten.

Demnach beliefen sich die Kosten für die Kabinettsmitarbeiter der Verlierer-Regierung auf 10,9 Millionen Euro, was rund 121.000 Euro pro Tag entspricht. Besonders auffällig war dabei, dass nicht Bundeskanzler Stocker, sondern Vizekanzler Babler das teuerste Büro unterhielt.

Die Bundesregierung scheine völlig vergessen zu haben, wessen Geld sie hier verwalte, erklärte der freiheitliche Generalsekretär weiter. Anstatt sparsam mit den Mitteln der Bürger umzugehen, bediene man vorrangig die eigenen parteipolitischen Netzwerke. „Die Systemparteien gehen mit dem Steuergeld so um, als ob es ihr eigenes wäre. Das ist aber grundfalsch! Es ist das hart erarbeitete Geld der Österreicher, das die Regierung lediglich treuhänderisch im Sinne der Steuerzahler verwalten darf. Stattdessen agiert diese schwarz-rot-pinke Truppe geradezu räuberisch. Die Regierungselite lebt in Saus und Braus, und wenn das Leben für sie teurer wird, kommen sie einfach mit neuen Belastungen für die Bürger um die Ecke“, kritisierte Schnedlitz und brachte die Situation auf den Punkt: „Ausnehmen, belasten und sparen gilt für die Bevölkerung, aber ausgeben, versorgen und feiern gilt für die abgehobene Regierungselite. Das ist einfach nur beschämend!“

Abschließend forderte Schnedlitz ein sofortiges Ende dieser Verschwendungssucht: „Es braucht einen radikalen Abbau dieses sündteuren Hofstaats. Nur die FPÖ steht als Garant dafür, dass das Steuergeld wieder den Österreichern zugutekommt und nicht in den schwarzen, roten und pinken Versorgungskabinetten versickert!“