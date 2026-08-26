Kino ist zurück: Das KINOFEST Österreich 2026 setzt noch eines drauf

Wien (OTS) -

Kino ist zurück. Und am Samstag, dem 12. September 2026, wird daraus ein Fest für ganz Österreich: Das KINOFEST Österreich 2026 lädt alle ein, die Kino lieben – und alle, die schon viel zu lange nicht mehr im Kino waren. Einen ganzen Tag lang stehen große Geschichten, starke Emotionen, gemeinsames Lachen, Staunen, Mitfiebern und Gänsehaut im Mittelpunkt. Und das zu einem einheitlichen Ticketpreis von 5,90 Euro pro Film in allen teilnehmenden Kinos – ausgenommen Sonderformate.

Die Vorfreude ist bereits spürbar: Mehr als 100 Kinos in ganz Österreich haben sich für das KINOFEST 2026 angemeldet. Die ersten Betriebe haben den Ticketverkauf für diesen besonderen Kinotag bereits gestartet. Damit wird der 12. September schon jetzt zu einem Fixtermin für alle, die wieder einmal bewusst Zeit im Kino verbringen möchten – ob mit Freund:innen, Familie, Partner:in oder ganz für sich.

EIN FEST FÜR ALLE, DIE KINO LIEBEN

Kino ist mehr als ein Film. Es ist der Moment, wenn das Licht ausgeht. Wenn die Leinwand hell wird. Wenn ein ganzer Saal gemeinsam lacht, den Atem anhält oder sich für zwei Stunden komplett aus dem Alltag verabschiedet. Genau dieses Gefühl steht beim KINOFEST im Mittelpunkt.

„Kino ist wieder da – und zwar mit voller Kraft. Das spüren wir in den Sälen, beim Publikum und in der gesamten Branche“, erklärt Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe. „Mit dem KINOFEST möchten wir die Menschen einladen, ihr Kino wieder ganz bewusst zu erleben: raus aus dem Alltag, eintauchen in große Geschichten und gemeinsam einen besonderen Tag feiern. Am 12. September zeigen wir, wie lebendig, vielfältig und emotional Kino in Österreich ist.“

MEHR ALS EIN TICKET: VIELE KINOS PLANEN BESONDERE AKTIONEN

Das KINOFEST lebt auch 2026 von der Vielfalt und Kreativität der teilnehmenden Kinos. Viele Betriebe gestalten den Aktionstag mit eigenen Programmschwerpunkten, Specials und zusätzlichen Erlebnissen vor Ort. Geplant sind unter anderem Glücksräder, Gewinnspiele, Einblicke hinter die Kulissen, Sondervorstellungen, Filmgespräche und weitere Aktionen.

Damit wird der 12. September nicht nur ein günstiger Kinotag, sondern ein echtes Fest rund um die große Leinwand. Jedes Kino setzt eigene Akzente – gemeinsam entsteht ein österreichweiter Aktionstag, der zeigt, wie vielseitig und besonders Kino sein kann.

JETZT IST DER PERFEKTE MOMENT, KINO ZU FEIERN

Auch die österreichischen Filmverleiher:innen unterstützen das KINOFEST 2026 aktiv. Ziel ist es, am 12. September ein möglichst breites Publikum vor die große Leinwand zu holen und die Vielfalt des aktuellen Filmangebots sichtbar zu machen – von Blockbustern über Familienfilme bis hin zu Arthouse und österreichischem Kino.

„Das KINOFEST ist ein Tag, an dem wir gemeinsam zeigen können, warum Kino so besonders ist“, betont Michael Stejskal, Vorsitzender der Berufsgruppe Filmverleih/-vertrieb im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft. „Kino berührt, verbindet und begeistert – und genau dieses Gefühl wollen wir am 12. September mit möglichst vielen Menschen teilen. Wer Kino liebt oder wieder einmal ins Kino gehen möchte, sollte sich diesen Tag nicht entgehen lassen.“

STARKE UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS KINOFEST ÖSTERREICH

Das KINOFEST 2026 wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport unterstützt. Damit wird ein starkes Zeichen für die österreichische Kino- und Filmkultur gesetzt. Denn Kino ist nicht nur Freizeitgestaltung, sondern auch ein wichtiger Kultur- und Begegnungsort – in Städten, Regionen und Gemeinden in ganz Österreich.

EIN TAG FÜR DIE GROSSE LEINWAND

Mit seiner zweiten Ausgabe entwickelt sich das KINOFEST weiter zu einem festen Aktionstag für das Publikum und die österreichische Kinobranche. Der Termin im September setzt bewusst einen starken Impuls zum Start der Kinoherbstsaison und rückt aktuelle Filme, kommende Highlights und die Vielfalt der heimischen Kinolandschaft in den Mittelpunkt.

Am 12. September heißt es daher in ganz Österreich: raus aus dem Alltag, rein ins Kino – und gemeinsam das Fest des Jahres für alle Kinofans feiern. (PWK403/EL)

FAKTEN ZUM KINOFEST 2026

Datum: Samstag, 12. September 2026

Preis: Einheitlich 5,90 Euro pro Ticket, ausgenommen Sonderformate

Teilnahme: Kinos in ganz Österreich

Website: www.daskinofest.at

Instagram: DAS KINOFEST Österreich (@daskinofest.at)

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