Neue Enthüllungen über braune Umtriebe: Mauthausen Komitee fordert Verbot der Identitären

Wien (OTS) -

Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) vertritt das Vermächtnis der Überlebenden des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager. Deshalb setzt sich das MKÖ im Sinne des „Niemals vergessen!“ für eine wirksame Bekämpfung des Rechtsextremismus ein.

Während der letzten Wochen haben zahlreiche Medien über die rechtsextremen und teilweise gewalttätigen Aktivitäten der Identitären berichtet – sowie über ihre engen Verbindungen zur Freiheitlichen Jugend (FJ) und in die FPÖ hinein. Mehrere Identitäre wurden sogar als Parlamentarische Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten angestellt.

Nun hat die Tageszeitung „Der Standard“ neue, schockierende Enthüllungen veröffentlicht: Bei den Identitären und ihrem Ableger „Aktion 451“ stehen nationalsozialistisches, frauenfeindliches und gewaltverherrlichendes Gedankengut auf der Tagesordnung. Ein Whistleblower beschreibt die Ideologie: „Den Holocaust leugnet da niemand. Die finden den gut und wollen den wiederholen.“ Die Freiheitliche Jugend nutzt die „Aktion 451“ als Kaderschmiede, während dort ganz im Geiste der NS-Rassenlehre „Arierknochen“ vermessen werden.

„Nazi-Umtriebe der Identitären, die mit der FPÖ-Jugend zusammengewachsen sind – darauf müssen die Behörden und die demokratischen Parteien wirksam reagieren!“, betont Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich. „Wir fordern konsequente Aufklärung dieser Umtriebe, Bestrafung der Verantwortlichen und ein Verbot der Identitären mit ihren Ablegern!“

„Niemals vergessen!“ Die FPÖ, vor 70 Jahren von überzeugten Nationalsozialisten gegründet, ist bis heute keine Partei wie jede andere, sondern ein Hort des Rechtsextremismus. Sie gefährdet die Demokratie. Wer sie sich zum Koalitionspartner schönredet, macht sich mitschuldig.