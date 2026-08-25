Grüne: FPÖ und AfD sind eine Gefahr für Wohlstand und Sicherheit von Österreich und Europa

Wien (OTS) -

„Wer wissen will, welches Europa die extreme Rechte anstrebt, muss Alice Weidel nur zuhören: Deutschland raus aus dem Euro- und Schengenraum, Klimaschutz abschaffen. Und die FPÖ? Die nennt Weidel als Vorbild. Das ist kein Zufall, sondern ein gemeinsames politisches Projekt gegen ein starkes Europa“, sagt Meri Disoski, außen- und europapolitische Sprecherin der Grünen.

AfD-Chefin Alice Weidel hat im aktuellen ZDF-Sommerinterview einen Austritt Deutschlands aus dem Schengen-Raum gefordert und den im AfD-Programm verankerten Austritt Deutschlands aus dem Euro-System verteidigt. Auch Klimaschutzmaßnahmen hält sie für unnötig. Gleichzeitig lobt sie bei ihrem Wien-Besuch die FPÖ und insbesondere den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek. Von der FPÖ könne die AfD „sehr viel lernen“, so Weidel.

„Was Weidel hier propagiert, hätte auch für Österreich massive Konsequenzen. Schengen bedeutet offene Grenzen und Reisefreiheit, der Euro wirtschaftliche Stabilität und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Gerade Österreich als kleines Land im Herzen Europas profitiert enorm von europäischer Zusammenarbeit. Wer diese Errungenschaften zurückdreht, macht Österreich nicht souveräner, sondern schwächer“, sagt Disoski und weiter: „Die extreme Rechte verkauft Nationalismus als Stärke. Tatsächlich ist ihr Rezept Abschottung statt Zusammenarbeit, Nationalismus statt gemeinsamer europäischer Lösungen, Rückschritt beim Klimaschutz. Ihr politisches Projekt macht Europa schwächer - und damit auch Österreich“, hält Disoski fest.

„FPÖ-Chef Kickl sollte den Menschen in Österreich daher erklären, wofür seine FPÖ europapolitisch tatsächlich steht: Will auch er Österreich aus dem Euro und aus Schengen führen? Oder distanziert er sich von diesen Forderungen seiner engsten politischen Verbündeten? Denn eines muss klar sein: Diese nationalistischen Alleingänge, wie sie die AfD plant, gefährden unseren Wohlstand und setzen unsere Sicherheit aufs Spiel“, hält Disoski fest.