- 25.08.2026, 10:51:33
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Erinnerung Pressekonferenz: „Neue Studie: Ausbau ärztlicher Hausapotheken sichert medizinische Grundversorgung ab“, morgen, 11 Uhr
Leichtere Besetzung von Kassenstellen, leichterer Zugang zu Medikamenten, weniger Kosten für die Volkswirtschaft, weniger Emissionen: Studie zeigt breiten Nutzen von Hausapotheken.
Österreich droht bis 2035 eine erhebliche Versorgungslücke in der Kassenmedizin, unter anderem werden in der Allgemeinmedizin hunderte Ordinationen eine Nachfolge suchen. Speziell in Gemeinden unter 5000 Einwohnern ist die Nachbesetzung oft besonders schwer. Eine aktuelle Studie des Beraternetzwerks Kreutzer Fischer & Partner zeigt auf, wie das Problem rasch gelindert werden kann – und die Gesundheitspolitik auf vielen Ebenen profitiert.
Die Österreichische Ärztekammer lädt zu einer Pressekonferenz ein, bei der die Details der Studie und die daraus resultierenden Forderungen präsentiert werden.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Ihre Gesprächspartner sind:
OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer
OMR Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte
OMR Dr. Silvester Hutgrabner, Leiter des ÖÄK-Referats „Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten“
Andreas Kreutzer, KREUTZER FISCHER & PARTNER, Studienautor
Pressekonferenz: „Neue Studie: Ausbau ärztlicher Hausapotheken sichert medizinische Grundversorgung ab“
Datum: 26.08.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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