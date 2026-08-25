Erinnerung Pressekonferenz: „Neue Studie: Ausbau ärztlicher Hausapotheken sichert medizinische Grundversorgung ab“, morgen, 11 Uhr

Wien (OTS) -

Österreich droht bis 2035 eine erhebliche Versorgungslücke in der Kassenmedizin, unter anderem werden in der Allgemeinmedizin hunderte Ordinationen eine Nachfolge suchen. Speziell in Gemeinden unter 5000 Einwohnern ist die Nachbesetzung oft besonders schwer. Eine aktuelle Studie des Beraternetzwerks Kreutzer Fischer & Partner zeigt auf, wie das Problem rasch gelindert werden kann – und die Gesundheitspolitik auf vielen Ebenen profitiert.

Die Österreichische Ärztekammer lädt zu einer Pressekonferenz ein, bei der die Details der Studie und die daraus resultierenden Forderungen präsentiert werden.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Ihre Gesprächspartner sind:

OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

OMR Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte

OMR Dr. Silvester Hutgrabner, Leiter des ÖÄK-Referats „Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten“

Andreas Kreutzer, KREUTZER FISCHER & PARTNER, Studienautor

Pressekonferenz: „Neue Studie: Ausbau ärztlicher Hausapotheken sichert medizinische Grundversorgung ab“

Datum: 26.08.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich