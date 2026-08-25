Spatenstich für stärksten Photovoltaik-Park der Energie Steiermark

Graz, Allerheiligen bei Wildon (OTS) -

Mit dem offiziellen Spatenstich für die Photovoltaik-Anlage Feiting setzt die Energie Steiermark einen weiteren wichtigen Schritt für den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in der Südsteiermark. Rund 11 Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Mit einer Leistung von rund 22 MW entsteht in Feiting der größte und leistungsstärkste Photovoltaik-Park der Energie Steiermark. Die Anlage wird künftig mehr als 29 GWh Strom pro Jahr erzeugen und damit etwa 8.300 Haushalte versorgen.

„Der Ausbau der Photovoltaik ist ein wesentlicher Baustein unser breit aufgestelltes Energiesystem. Mit der Anlage in Feiting schaffen wir zusätzliche regionale Erzeugungskapazitäten und stärken die Versorgung mit erneuerbarer Energie aus der Steiermark. Gleichzeitig errichten wir hier den bislang leistungsstärksten PV-Park der Energie Steiermark“, betonen Martin Graf und Werner Ressi, das Vorstands-Team der Energie Steiermark.

Auf einer Fläche von rund 20 Hektar – Teil der vom Land Steiermark ausgewiesenen SAPRO-Vorrangzone für Sonnenstrom – werden Solarmodule mit einer installierten Leistung von rund 22 MW errichtet. Durch die Produktion von erneuerbarem Strom können jährlich rund 4.900 Tonnen CO₂ eingespart werden. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Das Areal erhält eine agrarische Doppelnutzung: Es wird gleichzeitig zu einer Weide für rund 140 Schafe.

Die Voraussetzungen für die Anbindung weiterer Erzeugungsanlagen in der Region wurden bereits geschaffen: Das angrenzende Umspannwerk Feiting der Energienetze Steiermark wurde kürzlich mit einem Investitionsvolumen von rund 6 Millionen Euro erweitert, um den steigenden Leistungsanforderungen im Netzgebiet gerecht zu werden und künftige Erzeugungsanlagen im Bereich der gewidmeten PV-Vorrangzone aufnehmen zu können.

„Mit der neuen Photovoltaik-Anlage wird Feiting zu einem wichtigen Standort für die regionale Erzeugung erneuerbarer Energie. Das Projekt leistet einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und zum Klimaschutz in unserer Region“, betont der Bürgermeister von Allerheiligen bei Wildon, Christian Sekli.