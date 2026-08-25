younion: Trauer um Kammersänger Josef Luftensteiner

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit nimmt younion _ Die Daseinsgewerkschaft Abschied von Kammersänger Josef Luftensteiner, der nach langer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Luftensteiner war nicht nur ein herausragender Künstler, sondern auch ein engagierter Interessenvertreter der Beschäftigten und eine prägende Stimme für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der österreichischen Bundestheater.

Als langjähriger Vorsitzender des künstlerischen Betriebsrats der Volksoper Wien, Mitglied des younion-Landesvorstandes und Vorsitzender der Sektion Bühnenangehöriger, setzte sich Josef Luftensteiner mit großer Leidenschaft, Kompetenz und Menschlichkeit für die Anliegen seiner Kolleginnen und Kollegen ein. Sein gewerkschaftliches Engagement war geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Geradlinigkeit und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen der Beschäftigten im Kulturbereich.

Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft: „Mit Josef verlieren wir einen außergewöhnlichen Gewerkschafter, einen überzeugten Interessenvertreter und einen Menschen, der stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt hat. Sein Einsatz für die Beschäftigten war beispielgebend. Er war eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und den Zusammenhalt in unserer Gewerkschaft. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.“

Ellsbeth Walnöfer, Vorsitzende der Hauptgruppe 8 Kultur und Sportgewerkschaft in der younion: „Josef hat über Jahrzehnte die österreichische Kulturlandschaft mitgestaltet. Auf der Bühne und als engagierter Betriebsrat hinter den Kulissen hat er Maßstäbe gesetzt. Sein Engagement für arbeitsrechtliche und kulturelle Belange werden in Erinnerung bleiben. Die Kulturschaffenden Österreichs verlieren einen verlässlichen Weggefährten und einen leidenschaftlichen Kämpfer für ihre Rechte.“

younion _ Die Daseinsgewerkschaft wird Josef Luftensteiner ein ehrendes Andenken bewahren.