- 25.08.2026, 08:46:33
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„Women Wanted“: Frauen für Unternehmertum, Führung und Interessenvertretung gewinnen
Kamingespräch des WKÖ-Fachverbandes der Versicherungsmakler am 9. September 2026 in Rust - Anmeldung bis 2. September per E-Mail an [email protected] erbeten
Frauen prägen die Versicherungswirtschaft in vielen Bereichen. Mit der Initiative „Women Wanted – Frauen für die Branche gesucht“ setzt der Fachverband der Versicherungsmakler der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) einen Schwerpunkt auf die Sichtbarkeit weiblicher Karrierewege sowie die stärkere Beteiligung von Frauen an Unternehmertum, Führung und Interessenvertretung.
Im Rahmen des Expert:innentreffens der österreichischen Versicherungsmakler in Rust diskutieren Vertreter:innen über Karrierechancen von Frauen, Role Models und die Zukunft weiblicher Führung in der Branche. Mit Katharina Freingruber, der ersten Frau an der Spitze einer Fachgruppe der österreichischen Versicherungsmakler, sowie der „Burgenländerin des Jahres 2026“ Doris Zoder-Spalek prägen dabei zwei erfolgreiche Burgenländerinnen das Kamingespräch.
Termin: Mittwoch, 9. September 2026
Zeit: 16:30 bis ca. 17:30 Uhr
Ort: Seehotel Rust, Am Seekanal 2-4, 7071 Rust, Raum Purbach
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Mag. Katharina Freingruber, LL.B., Leiterin des Arbeitskreises „Women Wanted“
- Roger van der Linden, Vorsitzender des Brokers Committee des europäischen Interessenvertretungsverbands BIPAR
- Doris Zoder-Spalek, MBA, Geschäftsführerin MOKI Burgenland und „Burgenländerin des Jahres 2026“
Darüber wird diskutiert:
- Warum der Beruf der Versicherungsmaklerin attraktive unternehmerische Perspektiven bietet
- Welche Rolle Vorbilder und Netzwerke für erfolgreiche Karrierewege spielen
- Wie mehr Frauen für die aktive Mitgestaltung der Branche gewonnen werden können
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis 2. September 2026 per E-Mail an [email protected].
Fotohinweis: Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die im Rahmen des Pressegesprächs entstehenden Fotos und Videos auf den Webseiten sowie in Print- und Online-Publikationen des Fachverbands und der Fachgruppen der Versicherungsmakler veröffentlicht werden dürfen.
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