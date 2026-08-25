„Women Wanted“: Frauen für Unternehmertum, Führung und Interessenvertretung gewinnen

Wien (OTS) -

Frauen prägen die Versicherungswirtschaft in vielen Bereichen. Mit der Initiative „Women Wanted – Frauen für die Branche gesucht“ setzt der Fachverband der Versicherungsmakler der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) einen Schwerpunkt auf die Sichtbarkeit weiblicher Karrierewege sowie die stärkere Beteiligung von Frauen an Unternehmertum, Führung und Interessenvertretung.

Im Rahmen des Expert:innentreffens der österreichischen Versicherungsmakler in Rust diskutieren Vertreter:innen über Karrierechancen von Frauen, Role Models und die Zukunft weiblicher Führung in der Branche. Mit Katharina Freingruber, der ersten Frau an der Spitze einer Fachgruppe der österreichischen Versicherungsmakler, sowie der „Burgenländerin des Jahres 2026“ Doris Zoder-Spalek prägen dabei zwei erfolgreiche Burgenländerinnen das Kamingespräch.

Termin: Mittwoch, 9. September 2026

Zeit: 16:30 bis ca. 17:30 Uhr

Ort: Seehotel Rust, Am Seekanal 2-4, 7071 Rust, Raum Purbach

Ihre Gesprächspartner:innen:

Mag. Katharina Freingruber, LL.B., Leiterin des Arbeitskreises „Women Wanted“

Roger van der Linden, Vorsitzender des Brokers Committee des europäischen Interessenvertretungsverbands BIPAR

Doris Zoder-Spalek, MBA, Geschäftsführerin MOKI Burgenland und „Burgenländerin des Jahres 2026“

Darüber wird diskutiert:

Warum der Beruf der Versicherungsmaklerin attraktive unternehmerische Perspektiven bietet

Welche Rolle Vorbilder und Netzwerke für erfolgreiche Karrierewege spielen

Wie mehr Frauen für die aktive Mitgestaltung der Branche gewonnen werden können

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis 2. September 2026 per E-Mail an [email protected].