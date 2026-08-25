OKTO zum Welttag der Suizidprävention

Wien Breitensee (OTS) -

Zum Welttag der Suzidprävention präsentiert OKTO den eigens produzierten TV-Kurzfilm EIN BRIEF, DER NIE GELESEN WIRD von Ekrem Suljkanovic und wiederholt die MOMENT.AT-Doku SUIZID BEI MÄNNERN: DER HOHE PREIS DER STILLE am Donnerstag, den 10. September 2026 ab 20:45 Uhr.

Im TV-Kurzfilm EIN BRIEF, DER NIE GELESEN WIRD (ca. 5 Minuten) am Donnerstag, den 10. September 2026 um 20:45 Uhr sitzt ein junger Mann an einen Tisch, nimmt Papier und Stift und schreibt einen Brief an seinen besten Freund. Er erinnert an eine gemeinsame Nacht, an Pläne, die nie eingelöst wurden, und an ein Versprechen, für das die Zeit nicht gereicht hat. Der eigens für OKTO produzierte Streifen von Ekrem Suljkanovic erzählt nach einer wahren Begebenheit aus der Perspektive der Hinterbliebenen eines Suizids von Schuldgefühlen und von Wut. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob man etwas anders machen hätte können.

Am 10. September 2026 um 20:50 Uhr startet die MOMENT.AT-Doku SUIZID BEI MÄNNERN: DER HOHE PREIS DER STILLE gestaltet von Manuel Panny. Javier und Samuel haben einiges gemeinsam. Beide sind jung und wissen, wo sie im Leben hinwollen. Sie freuen sich auf das, was noch kommt. Und: Beide haben einen Suizidversuch hinter sich. Jeden Tag sterben im Schnitt drei Österreicher:innen durch Suizid. Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Die Doku stellt die Frage, was die hohe Suizidrate von Männern mit der gesellschaftlichen Erwartung an Männer zu tun hat und was sich ändern muss, damit Männer rechtzeitig Hilfe suchen.