36% mehr Psycholog:innen in Ausbildung zur Klinischen Psychologie und/oder Gesundheitspsychologie

Wien (OTS) -

Psychische Gesundheit ist so wichtig wie nie und wird auch für Berufseinsteiger:innen immer interessanter. Dies zeigt auch die nun veröffentlichte Ausbildungsstatistik 2025 der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Zum Stichtag 1. August 2025 befanden sich österreichweit 760 Personen im Grundmodul der Ausbildung in Klinischer Psychologie und/oder Gesundheitspsychologie – ein Anstieg von 36% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt absolvierten österreichweit mehr als 1.200 Personen die Ausbildung zur/m Klinischen Psycholog:in und/oder Gesundheitspsycholog:in (Grundmodul und Aufbaumodul).

Anhaltender Trend: Frauen, junges Alter, österreichische Staatsbürgerschaft

Die Ausbildungsstatistik zeigt außerdem einen anhaltenden Trend unter den Ausbildungskandidat:innen: Sowohl im Grund- als auch in beiden Aufbaumodulen ist der größte Anteil weiblich und höchstens 30 Jahre alt, besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft und wohnt in Wien. Damit setzen sich die Entwicklungen der letzten Jahre fort.

Steigende Ausbildungszahlen als wichtiges Signal

Angesichts des steigenden Bedarfs an psychologischer Versorgung sind die steigenden Ausbildungszahlen ein wichtiger Baustein, um die psychologische Versorgung in Österreich langfristig sicherzustellen. Gleichzeitig bleibt der Mangel an praktischen Ausbildungsplätzen eine große Herausforderung.

„Der steigende Bedarf an psychologischer Versorgung erfordert gut ausgebildete Fachkräfte. Die wachsende Zahl an Personen in Ausbildung zeigt, dass das Interesse am Beruf groß ist. Nun müssen ausreichend praktische Ausbildungsplätze geschaffen werden, damit dieses Potenzial auch tatsächlich der Versorgung der Bevölkerung zugutekommt“, betont BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Der BÖP wird sich daher auch weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, die Ausbildungssituation in Klinischer Psychologie und Gesundheitspsychologie nachhaltig zu verbessern und damit zu einer bedarfsgerechten psychologischen Versorgung in Österreich beizutragen.