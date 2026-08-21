FPÖ – Mayer: „Während China Roboter baut, gründet Brüssel Sitzkreise“

Wien (OTS) -

Der langjährige freiheitliche ITRE-Ausschussabgeordnete Georg Mayer kritisiert die Reaktion der EU auf den verschärften globalen Wettbewerb in der Robotik scharf. Während China mit humanoiden Robotern Milliardeninvestitionen anzieht und den Weltmarkt erobert, verliere sich Brüssel in Selbstbeweihräucherung und neuen Gremien.

„Internationale Branchenvertreter sprechen längst von einem globalen Wettlauf um die Führungsrolle bei Robotik und ,Physical AI‘. Selbst Europas Industrie warnt, dass wir den Anschluss verlieren. Doch die EU kann außer einem überschießenden KI-Act, der kurz nach seinem Inkrafttreten bereits “nachgebessert”, das heißt entschärft, werden musste, kaum Erfolge vorweisen und erklärt sich trotzdem zur Speerspitze der Robotik.“

Laut aktuellen Marktanalysen erlebt die Robotik weltweit einen Investitionsboom. Allein heuer flossen bereits rund 55 Milliarden USD an Risikokapital in den Sektor, deutlich mehr als im gesamten Vorjahr. China baut seinen Vorsprung mit einer leistungsfähigen Industrie und Serienproduktion humanoider Roboter konsequent aus, während Europas größtes Problem weiterhin die Skalierung innovativer Unternehmen ist.

„Und was macht der EU-Apparat, wenn er bemerkt, dass alle anderen an ihm vorbeiziehen? Er gründet den nächsten Sitzkreis, damit Funktionäre ihren Tag mit Meetings und Daseins-Rechtfertigungen füllen können, anstatt endlich die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.“

Mayer fordert statt neuer Ausschüsse einen klaren industriepolitischen Kurs: weniger Bürokratie, stabile Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und einen Fokus auf Produktion statt Regulierung.

„Europa braucht keine Sitzkreise, sondern Fabriken. Keine Sonntagsreden über Innovation, sondern Rahmenbedingungen, damit Innovation hier entsteht. Sitzkreise bauen keine Roboter – Unternehmen tun das“, so der freiheitliche EU-Abgeordnete.