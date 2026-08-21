Vom Verkaufsprofi zur Filialleitung: WIFI erweitert Bildungsangebot für den Handel

Wien (OTS) -

Mit den Vorbereitungslehrgängen zur Höheren Berufsqualifikation (HBQ) „Sales Expert in Retail“ und zum Fachdiplom (FD) „Sales Professional in Retail“ erweitert das WIFI sein Bildungsangebot für den Handel. Die beiden Ausbildungen begleiten den durchgängigen Karrierepfad – von der Abteilungsleitung bis zur Filialleitung – und richten sich an Fachkräfte, die Führungsverantwortung übernehmen und ihre Karriere mit den neuen Qualifikationen der Höheren Beruflichen Bildung gezielt weiterentwickeln möchten.

„Mit den neuen Vorbereitungslehrgängen schaffen wir praxisnahe Karriereperspektiven für engagierte Fachkräfte im Handel. Die Ausbildungen verbinden betriebswirtschaftliches Know-how mit Führungs- und Handlungskompetenz und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfteentwicklung sowie zur Wettbewerbsfähigkeit der Handelsbetriebe“, betont Maria Neumann, WIFI Österreich Kuratorin und Unternehmerin.

Die Ausbildung Sales Expert in Retail stärkt Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensführung, Controlling, Organisation, Personalführung, Kundenorientierung sowie rechtliche Grundlagen und bereitet gezielt auf die Leitung einer Abteilung vor. Absolventinnen und Absolventen können betriebliche Kennzahlen analysieren, wirtschaftliche Entscheidungen treffen und Teams nachhaltig erfolgreich führen.

Darauf aufbauend qualifiziert der Sales Professional in Retail erfahrene Führungskräfte für die Gesamtverantwortung einer Filiale oder eines Standorts. Im Mittelpunkt stehen betriebswirtschaftliche Steuerung, Personalentwicklung, Umsatz- und Kennzahlenmanagement sowie die strategische Weiterentwicklung von Filialen.

Beide Lehrgänge sind Teil der Höheren Beruflichen Bildung (HBB): Sie bereiten optimal auf das Validierungs- und Prüfungsverfahren gemäß HBB-Gesetz für die Abschlüsse Höhere Berufsqualifikation (HBQ) Sales Expert in Retail (orientiert an NQR-Niveau 5) und Fachdiplom (FD) Sales Professional in Retail (NQR-Niveau 6) vor. Damit bietet das WIFI einen modernen, aufeinander aufbauenden Qualifizierungsweg für Führungskräfte im Handel. Beide Lehrgänge starten im Februar 2027. (PWK397/HSP)

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Sales Expert in Retail | WIFI Österreich

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