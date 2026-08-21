Österreichs Nationalteam der Berufe nimmt Kurs auf WorldSkills in China

Wien/Shanghai (OTS) -

In rund einem Monat geht es los: Von 22. bis 27. September 2026 werden 48 junge österreichische Fachkräfte aus allen Bundesländern im National Exhibition und Convention Center (NECC) von Shanghai, einem der größten Messekomplexe Asiens, vier Tage lang um Gold, Silber und Bronze sowie um Medallions for Excellence (für ausgezeichnete Leistungen knapp hinter den Medaillenrängen) kämpfen. Sie treten in 42 Berufen gegen 1.400 Konkurrentinnen und Konkurrenten aus aller Welt an.

Am Donnerstag wurden die „Young Competitors“ – Fachkräfte und Absolvent:innen von berufsbildenden Schulen unter 22 Jahren – in der Wirtschaftskammer Österreich von hochkarätigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft offiziell verabschiedet.

Repräsentanten der Berufsausbildung

„WorldSkills macht sichtbar, was im Alltag oft viel zu wenig gesehen wird: welche Qualität, welches Wissen und welche enorme Leistung in unseren Fachkräften stecken. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren nach Shanghai, um sich mit den Besten der Welt zu messen. Gleichzeitig repräsentieren sie dort aber auch die Stärke unseres gesamten Ausbildungssystems und unserer Betriebe. Darauf können wir stolz sein - und genau diese Wertschätzung für berufliche Leistung müssen wir noch viel stärker in die Gesellschaft tragen“, sagte WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein anlässlich der Verabschiedung.‍

Los geht die Reise für die heimischen Berufs-Asse am 16. September. Sechs Tage später werden WorldSkills mit einer „Opening Ceremony“ in Shanghai eröffnet. Die Tage davor nutzen die WM-Starter:innen, um die Wettbewerbsbedingungen vor Ort kennenzulernen.

SkillsAustria-Präsident Josef Herk: „WorldSkills zeigt auf eindrucksvolle Weise, welche Begeisterung und Leidenschaft berufliche Bildung auslösen kann. Wenn junge Fachkräfte aus aller Welt zusammenkommen, sich auf höchstem Niveau messen und mit Stolz zeigen, was sie können, entsteht eine besondere Sogwirkung. Genau diese Begeisterung wollen wir über Shanghai hinaus mitnehmen und auf möglichst viele junge Menschen übertragen. Denn WorldSkills ist ein Wettbewerb der Besten, aber auch eine einzigartige Bühne für die Chancen und Möglichkeiten, die eine berufliche Ausbildung eröffnet.“

„Es geht um mehr als Medaillen“

Jürgen Kraft, Geschäftsführer und Teamchef von SkillsAustria: „Es geht bei WorldSkills um weit mehr als um Medaillen. Natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber mindestens genauso wichtig ist, was diese jungen Menschen für die nächste Generation sein können: Vorbilder. In einer Zeit, in der uns der demografische Wandel mit voller Wucht trifft und Fachkräfte in praktisch allen Branchen fehlen, müssen wir jungen Menschen zeigen, welche Chancen in der beruflichen Ausbildung stecken. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen auf der größten Bühne der Welt, was mit Können, Leidenschaft und Leistungsbereitschaft möglich ist. Wenn sie damit andere junge Menschen für einen Beruf begeistern, ist das ein Erfolg, der weit über jede Medaille hinausgeht.“

Rot-Weiß-Rot entsendet das größte Team Europas und die siebtgrößte Abordnung weltweit. Lediglich Gastgeber China, Brasilien (jeweils mit dem Maximum von 64 Teilnehmenden) sowie Taiwan, Korea, Japan und Indien gehen mit noch größeren Aufgeboten an den Start.

Österreichische Bilanz

Österreich wurde weltweit mehrmals beste Nation (Amsterdam 1991, Lyon 1995, St. Gallen 1997, Montreal 1999) oder erreichte einen Platz unter den Top-Drei-Nationen (Birmingham 1989, Seoul 2001, St. Gallen 2003).

Beste Nation auf EU-Ebene wurde Rot-Weiß-Rot drei Mal (Leipzig 2013, Sao Paulo 2015, Kazan 2019). Seit 1961 waren insgesamt 689 Teilnehmer:innen für Österreich am Start, die in 649 (Team-)Bewerben 237 Medaillen (90 x Gold, 69 x Silber, 78 x Bronze) sowie 251 Medallions for Excellence erkämpfen konnten. Bei der letzten Berufs-WM in Lyon 2024 schaffte Österreich den Sprung auf Rang sechs.

Auch die Gesamtbilanz bei den internationalen Berufswettbewerben WorldSkills (33 Teilnahmen) und EuroSkills (9 Teilnahmen) kann sich sehen lassen: Seit 1962 konnten 1.028 österreichische Teilnehmer:innen in 930 Einzel- und Teamberufen insgesamt 396 Einzelmedaillen (159 x Gold, 126 x Silber, 111 x Bronze) sowie 311 Medallions for Excellence erringen. (PWK396/HSP)

Fotos (honorarfrei, © SkillsAustria)

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