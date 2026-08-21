Wien (OTS) -

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Fritz Wendl, der 79-jährig verstorben ist: „Fritz Wendl war eine starke Stimme im österreichischen Journalismus. Über Jahrzehnte hat er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitgeprägt und dabei gezeigt, wie wichtig unabhängiger, kritischer und zugleich den Menschen zugewandter Journalismus ist.“

Besonders sein Einsatz für Konsumentinnen und Konsumenten habe vielen Menschen ganz konkret geholfen, sagt Korosec.

Korosec spricht Fritz Wendls Familie ihr Mitgefühl aus.