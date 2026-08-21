- 21.08.2026, 11:32:02
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EINLADUNG: Kommunale Sommergespräche 2026: Europas Stärke beginnt in den Gemeinden
Meinl-Reisinger, Barroso, Schüssel, Hahn und Kocher diskutieren am 3. und 4. September in Bad Aussee über Europas Zukunft – Livestream
Wie kann Europa seine Infrastruktur zukunftssicher finanzieren? Wie gelingt die Energiewende zwischen Klimazielen, Versorgungssicherheit und Finanzierbarkeit? Und welche Rolle spielen die Gemeinden für die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität Europas?
Diesen Fragen widmen sich die Kommunalen Sommergespräche am 3. und 4. September 2026 in Bad Aussee. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bringt die kommunale Denkfabrik Bürgermeister und Gemeindemandatarinnen mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Wissenschaft zusammen. Im Mittelpunkt stehen der gemeinsame Austausch, neue Perspektiven und der bewusste Blick über den Tellerrand.
Hochkarätige Stimmen für Europas Zukunft
Zu den Gästen der Kommunalen Sommergespräche 2026 zählen unter anderem:
- Beate Meinl-Reisinger, Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten
- José Manuel Barroso, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission
- Wolfgang Schüssel, ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich
- Johannes Hahn, Präsident der Oesterreichischen Nationalbank und EU-Kommissar a.D.
- Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und Mitglied des EZB-Rates
- Helga Berger, österreichisches Mitglied des Europäischen Rechnungshofs
- Monika Hohlmeier, Mitglied des Europäischen Parlaments
- Gregor Schusterschitz, Ständiger Vertreter Österreichs bei der Europäischen Union
- Ralph Spiegler, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
- Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
- Gerhard Christiner, Vorstandsmitglied der Austrian Power Grid
- Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit Austria
Die Themen reichen vom Ausbau und der Finanzierung der europäischen Infrastruktur über Energienetze, Investitionen in Mittel- und Osteuropa und Künstliche Intelligenz bis zur Zukunft der kommunalen Daseinsvorsorge. Gemeinden, Politik und Wirtschaft diskutieren gemeinsam, wie Europa seinen wirtschaftlichen und technologischen Wandel bewältigen und gleichzeitig verlässlich, sicher und handlungsfähig bleiben kann.
Am Freitag steht Europa im Mittelpunkt
Der Freitag bildet unter dem Titel „Europa lokal: Sicher.Stabil.Vernetzt“ den europapolitischen Schwerpunkt der Kommunalen Sommergespräche. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger spricht über die Rolle der Gemeinden im geopolitischen Wandel Europas. Der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beleuchtet die Subsidiarität als Schutzschild und die Bedeutung der kommunalen Ebene für Europas Stärke. Gemeinsam mit OeNB-Gouverneur Martin Kocher wird diskutiert, woraus Europa seine politische, finanzielle, militärische und diplomatische Stabilität bezieht.
Im zweiten Teil stehen Europas Finanzen, die Neuausrichtung der EU-Mittel und deren Folgen für Gemeinden und Regionen im Mittelpunkt. Dazu setzen OeNB-Präsident und EU-Kommissar a. D. Johannes Hahn sowie Helga Berger vom Europäischen Rechnungshof zentrale Impulse. Anschließend diskutieren sie mit Monika Hohlmeier und Gregor Schusterschitz über Europa zwischen Reformdruck, Spardruck und Investitionsstau.
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Kommunalen Sommergesprächen in Bad Aussee teilzunehmen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung an [email protected].
Kommunale Sommergespräche 2026
Zeit:
Donnerstag, 3. September 2026, 9.00 bis 16.15 Uhr
Freitag, 4. September 2026, 9.00 bis 13.00 Uhr
Ort:
Kurhaus Bad Aussee
Kurhausplatz 144
8990 Bad Aussee
Beide Veranstaltungstage werden auch live übertragen: mehr Infos auf www.gemeindebund.at
Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.sommergespraeche.at.
Hinweis: Der am Mittwoch, 2. September 2026, vorgeschaltete Bürgermeisterinnen- und Bürgermeistertag ist ein intensiver Arbeits- und Austauschtag speziell für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und nicht medienöffentlich.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at
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