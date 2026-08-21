EINLADUNG: Kommunale Sommergespräche 2026: Europas Stärke beginnt in den Gemeinden

Wien (OTS) -

Wie kann Europa seine Infrastruktur zukunftssicher finanzieren? Wie gelingt die Energiewende zwischen Klimazielen, Versorgungssicherheit und Finanzierbarkeit? Und welche Rolle spielen die Gemeinden für die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität Europas?

Diesen Fragen widmen sich die Kommunalen Sommergespräche am 3. und 4. September 2026 in Bad Aussee. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bringt die kommunale Denkfabrik Bürgermeister und Gemeindemandatarinnen mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Wissenschaft zusammen. Im Mittelpunkt stehen der gemeinsame Austausch, neue Perspektiven und der bewusste Blick über den Tellerrand.

Hochkarätige Stimmen für Europas Zukunft

Zu den Gästen der Kommunalen Sommergespräche 2026 zählen unter anderem:

Beate Meinl-Reisinger , Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten

, Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten José Manuel Barroso , ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission

, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission Wolfgang Schüssel , ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich

, ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich Johannes Hahn , Präsident der Oesterreichischen Nationalbank und EU-Kommissar a.D.

, Präsident der Oesterreichischen Nationalbank und EU-Kommissar a.D. Martin Kocher , Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und Mitglied des EZB-Rates

, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und Mitglied des EZB-Rates Helga Berger , österreichisches Mitglied des Europäischen Rechnungshofs

, österreichisches Mitglied des Europäischen Rechnungshofs Monika Hohlmeier , Mitglied des Europäischen Parlaments

, Mitglied des Europäischen Parlaments Gregor Schusterschitz , Ständiger Vertreter Österreichs bei der Europäischen Union

, Ständiger Vertreter Österreichs bei der Europäischen Union Ralph Spiegler , Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Johannes Pressl , Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes Gerhard Christiner , Vorstandsmitglied der Austrian Power Grid

, Vorstandsmitglied der Austrian Power Grid Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit Austria

Die Themen reichen vom Ausbau und der Finanzierung der europäischen Infrastruktur über Energienetze, Investitionen in Mittel- und Osteuropa und Künstliche Intelligenz bis zur Zukunft der kommunalen Daseinsvorsorge. Gemeinden, Politik und Wirtschaft diskutieren gemeinsam, wie Europa seinen wirtschaftlichen und technologischen Wandel bewältigen und gleichzeitig verlässlich, sicher und handlungsfähig bleiben kann.

Am Freitag steht Europa im Mittelpunkt

Der Freitag bildet unter dem Titel „Europa lokal: Sicher.Stabil.Vernetzt“ den europapolitischen Schwerpunkt der Kommunalen Sommergespräche. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger spricht über die Rolle der Gemeinden im geopolitischen Wandel Europas. Der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beleuchtet die Subsidiarität als Schutzschild und die Bedeutung der kommunalen Ebene für Europas Stärke. Gemeinsam mit OeNB-Gouverneur Martin Kocher wird diskutiert, woraus Europa seine politische, finanzielle, militärische und diplomatische Stabilität bezieht.

Im zweiten Teil stehen Europas Finanzen, die Neuausrichtung der EU-Mittel und deren Folgen für Gemeinden und Regionen im Mittelpunkt. Dazu setzen OeNB-Präsident und EU-Kommissar a. D. Johannes Hahn sowie Helga Berger vom Europäischen Rechnungshof zentrale Impulse. Anschließend diskutieren sie mit Monika Hohlmeier und Gregor Schusterschitz über Europa zwischen Reformdruck, Spardruck und Investitionsstau.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Kommunalen Sommergesprächen in Bad Aussee teilzunehmen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung an [email protected].

Kommunale Sommergespräche 2026

Zeit:

Donnerstag, 3. September 2026, 9.00 bis 16.15 Uhr

Freitag, 4. September 2026, 9.00 bis 13.00 Uhr

Ort:

Kurhaus Bad Aussee

Kurhausplatz 144

8990 Bad Aussee

Beide Veranstaltungstage werden auch live übertragen: mehr Infos auf www.gemeindebund.at

Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.sommergespraeche.at.