FPÖ – Schnedlitz zu Dürrehilfe: „Nur Rücktritt der Regierung und Neuwahlen können Österreich retten!“

Wien (OTS) -

Das anhaltende Versagen der Bundesregierung, sich auf dringend notwendige Dürre-Hilfen für die heimische Landwirtschaft zu einigen, sorgt bei der FPÖ erneut für scharfe Kritik. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz ist die aktuelle Blockade bei den Bauernhilfen nur ein weiteres Symptom für den generellen Zustand der schwarz-rot-pinken Koalition, die das Land zerstöre. „Diese Verlierer-Ampel ist politisch am Ende. Dass man sich nicht einmal in einer derartigen existenziellen Notlage auf rasche und unbürokratische Hilfen einigen kann, ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Diese Verlierer-Ampel findet seit der gemeinsamen Einigung auf die Ämter, die in der teuersten Bundesregierung aller Zeiten gemündet haben, ohnehin nicht mehr zusammen. Die ÖVP hat sich den Koalitionspartnern völlig ausgeliefert und opfert nun jene, die unser Land am Laufen halten. Sie ist gegenüber der SPÖ und den NEOS schlicht machtlos“, so Schnedlitz.

Für den freiheitlichen Generalsekretär zeige sich das Regierungsversagen jedoch längst nicht mehr nur in der Landwirtschaft. Die negativen Auswirkungen der aktuellen Politik würden mittlerweile alle Schichten der Gesellschaft massiv treffen. „Es sind ja nicht nur die Bauern, die von diesen Dilettanten im Stich gelassen werden. Ob hart arbeitende Angestellte, verzweifelte Unternehmer, die unter der Steuerlast erdrückte Industrie oder unsere Pensionisten, die sich das tägliche Leben kaum noch leisten können – sie alle sind die Opfer dieses schwarz-rot-pinken Chaos. Diese Koalition agiert wie eine Abrissbirne für den österreichischen Wohlstand. Jeder Tag, den diese Systemparteien länger an den Futtertrögen der Macht kleben, ist ein verlorener Tag für unsere Heimat“, erklärte der FPÖ-Heimatschutzsprecher.

Die FPÖ fordert daher ein sofortiges Ende des politischen Stillstands. Die ständigen Streitereien innerhalb der Regierung würden laut Schnedlitz beweisen, dass eine konstruktive Arbeit für die österreichische Bevölkerung nicht mehr möglich sei. „Das Maß ist voll. Wer das eigene Volk derart verachtet und durch völlige Handlungsunfähigkeit in die Knie zwingt, hat ausgedient. Wir brauchen keine weiteren runden Tische, keine unnötigen Phrasen und kein parteipolitisches Taktieren mehr. Wir brauchen einen echten Befreiungsschlag für Österreich. Der einzige Ausweg aus dieser Misere ist der sofortige Rücktritt dieser Versager-Truppe und rasche Neuwahlen! Die FPÖ ist bereit“, so Schnedlitz abschließend.