„Schau drauf beim Einkauf“: AMA-Gütesiegel schafft Klarheit bei Qualität und Herkunft

Wien (OTS) -

Die aktuelle Extremwetterlage stellt viele Bäuerinnen und Bauern vor große Herausforderungen. Aus diesem Grund verstärkt die AMA-Marketing ihre Informationskampagne „Schau drauf beim Einkauf“ und rückt den Wert der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern sowie die Bedeutung verlässlicher Qualitätskennzeichnung in den Mittelpunkt.

„Wer in der aktuellen Hitze- und Dürreperiode bewusst auf die Herkunft von Lebensmitteln achten möchte, sollte beim Einkauf genau hinschauen. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel bietet dabei eine klare Orientierung. Es steht für geprüfte Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrollen“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Klare Bestimmungen für Lebensmittel mit AMA-Gütesiegel

Beim rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel gelten klare Vorgaben für Qualität und Herkunft. Die landwirtschaftlichen Rohstoffe stammen von österreichischen Betrieben. Alle Produktionsschritte eines Lebensmittels finden im Land statt. Das stärkt die Wertschöpfung und erhält Arbeitsplätze in den Regionen.

Die Standards des AMA-Gütesiegels werden laufend unabhängig kontrolliert. Rund 28.500 Kontrollen wurden im Jahr 2025 durchgeführt. Das entspricht im Durchschnitt einer Kontrolle alle 20 Minuten.

„Was wir aus dem Regal nehmen, wird wieder nachgeschlichtet – und was nachgeschlichtet wird, muss auch wieder produziert werden. Damit verbindet uns jeder Griff ins Regal mit den Bäuerinnen und Bauern, die unsere Lebensmittel produzieren, unsere Kulturlandschaft pflegen und wesentlich zu unserer Versorgungssicherheit beitragen“, so Mutenthaler-Sipek.

Fokus auf Sichtbarkeit

Um die Botschaft stärker im Alltag zu verankern, wird die Kampagne in den kommenden Monaten über TV, Online, als Audio und im Lebensmittelhandel ausgespielt. Zu sehen ist sie unter anderem auf Infoscreens, ÖBB-Screens und am Palmershaus in Vösendorf.

„Schau drauf beim Einkauf“ wird damit zum einfachen Prinzip: Wer die Verpackung genauer betrachtet und auf das AMA-Gütesiegel oder AMA-Biosiegel achtet, kann Qualität und Herkunft bewusst in seine Kaufentscheidung einbeziehen.

Die Presseaussendung und passende Bilder stehen hier zum Download bereit: https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/ama-guetesiegel-schau-drauf-beim-einkauf