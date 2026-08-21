SPÖ-Parlamentsklub und Karl-Renner-Institut verleihen Kurt-Rothschild-Preis 2026 an Jens Südekum

Wien (OTS) -

Zum elften Mal wird heuer der Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik verliehen, der vom SPÖ-Parlamentsklub und dem Karl-Renner-Institut vergeben wird. Ausgezeichnet werden Wissenschafter:innen, deren Arbeiten sowohl in der Wissenschaft als auch in der öffentlichen Debatte einen hohen Stellenwert erlangen. Im Mittelpunkt der Juryentscheidung stehen innovative Zugänge zu aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen, die dem Denken Kurt Rothschilds verpflichtet sind. Ökonomische Fragen werden dabei nicht auf neoklassische Lehrsätze reduziert, sondern in ihren sozialen, politischen und institutionellen Zusammenhängen betrachtet. Der Hauptpreis 2026 geht an Jens Südekum, Universitätsprofessor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, für seine wegweisenden Beiträge zur „Ökonomie der Investitionsoffensive“. ****

Südekum wurde für seine wissenschaftlichen Arbeiten und seinen Einsatz für eine stärkere Investitionsorientierung der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik ausgezeichnet. Er gilt als einer der Vordenker der Reform der deutschen Schuldenbremse und des 500-Milliarden-Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz. Seit Juni 2025 ist der Düsseldorfer Ökonom zudem persönlicher Beauftragter des deutschen Bundesfinanzministers Lars Klingbeil für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und berät den Minister in zentralen wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen. Jens Südekum über seine Arbeit: „Ich freue mich, dass ich einen Beitrag zu der vollzogenen 180-Grad-Wende in der deutschen Finanzpolitik leisten konnte, hin zu einer investitionsorientierten Finanzpolitik für Infrastruktur, Resilienz und Klimaschutz.“

Doris Bures, Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, betont: „Einer der Grundsätze von Kurt Rothschild war es, dass die Wirtschaftswissenschaften gesellschaftliche Realitäten nicht ausklammern dürfen. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2026 zeigen eindrucksvoll, was das heute bedeutet. Allen voran Jens Südekum beweist mit seinen Arbeiten zur ‚Ökonomie der Investitionsoffensive‘: Wirtschaftspolitik kann und muss zum Wohle der gesamten Gesellschaft aktiv gestaltet werden.“

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher unterstreicht die Bedeutung der Arbeit Südekums: „Gerade Deutschland zeigt, dass Schulden viele Gesichter haben. Man kann sie in Prozent des BIP oder in Euro pro Kopf messen. Schulden sind aber auch nicht ausgebaute Schienen, marode Straßen, langsames Internet oder schlechter Empfang. Ökonomisch gesprochen: Investitionsrückstau. Auch dafür wird irgendwann eine Rechnung fällig – und bezahlen müssen sie meist jene, die diesen Rückstau nicht verursacht haben. Jens Südekum hat mit seiner wissenschaftlichen Arbeit und seinem öffentlichen Wirken wesentlich zu einem Umdenken in der deutschen Investitionspolitik beigetragen. Genau dafür steht auch der Kurt-Rothschild-Preis: ökonomische Forschung, die gesellschaftlich relevant ist und politische Debatten verändert. Jens Südekum ist daher ein hochverdienter Preisträger. Herzliche Gratulation!“

Zusätzlich zum Hauptpreis werden folgende weitere Wissenschafter:innen ausgezeichnet:

Markus Scholz (Technische Universität Dresden): „Corporate Democratic Action: Die Rolle von Unternehmen beim Schutz der liberalen Demokratie“

Laura Thäter (Johannes Kepler Universität Linz): „Erosion als institutionelle Gelegenheit: Arbeitsbeziehungen in (digitaler) Transformation“

Nikolaus Kowall (Fachhochschule des BFI Wien): „Raus aus der Globalisierungsfalle: Wie wir die sozial-ökologische Transformation schaffen“

Özlem Onaran, Cem Oyvat (University of Greenwich): „A paradigm shift to a needs-based approach to macroeconomic policy and public investment for a green caring just transition“

Die Preisverleihung des Kurt-Rothschild-Preises findet am 3. Dezember 2026 im Parlament statt.

Weiterführende Informationen zu den Preisträger:innen finden Sie unter: https://renner-institut.at/blog/kurt-rothschild-preis-2026 (Schluss) mf/bj