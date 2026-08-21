Gewerkschaft GPA und ÖGB trauern um Fritz Wendl

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft GPA und der ÖGB trauern um Fritz Wendl, langjähriger Funktionär und Gewerkschafter aus Leidenschaft und Überzeugung. Als Vorsitzender des ORF-Redaktionsrates setzte sich Wendl jahrzehntelang für journalistische und politische Unabhängigkeit im ORF ein, als Gewerkschafter kämpfte er ebenso lange dafür, dass auch arbeitsrechtliche Ansprüche von Journalistinnen und Journalisten gewahrt bleiben, unter anderem als Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs ORF und Töchter in der Gewerkschaft GPA.

„Fritz Wendl war über fünf Jahrzehnte Teil unserer Gewerkschaft. Für ihn war stets klar, dass unabhängiger und qualitätsvoller Journalismus nur durch Mitbestimmung und verlässliche Arbeitsbedingungen möglich wird“, so Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. „Mit seinem Einsatz und Engagement hat Fritz Wendl aber nicht nur die Interessensvertretung im ORF nachhaltig geprägt, sondern auch uns als Gewerkschaft. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm verbunden waren“, betont Teiber.

„Mit Fritz Wendl verlieren wir einen aufrichtigen, engagierten Kämpfer für faire Arbeitsbedingungen im ORF“, zeigt sich auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian betroffen. Während seiner Zeit als GPA-Vorsitzender wurde der Wirtschaftsbereich ORF und Töchter gegründet, dessen erster Vorsitzender Wendl war. „Fritz hatte maßgeblichen Anteil an der Gründung dieses Wirtschaftsbereichs. Er scheute keinen Konflikt, wenn es darum ging, ein Ziel zu erreichen, blieb dabei aber immer wertschätzend“, so der ÖGB-Präsident. „Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

„Fritz war ein durch und durch politischer Mensch und leidenschaftlicher Kämpfer, der oft genug schlicht die besseren Argumente hatte und somit vielleicht unbequem wirkte - dabei stand er immer fest und entschlossen auf der Seite der Journalisten und Journalistinnen“, betont auch Nadja Igler, Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs ORF und Töchter in der GPA. „Wir werden ihn und seinen Tatendrang vermissen,“ betont die Gewerkschafterin abschließend.