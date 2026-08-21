Kriz-Zwittkovits/Walter zum Neustifter Kirtag: „Unsere Landwirtschaft bringt Wertschöpfung für Wien"

Wien (OTS) -

Der Neustifter Kirtag, der von 20. bis 23. August die Weinhauer-Tradition in Wien-Döbling feiert, ist heuer Anlass für ein gemeinsames Bekenntnis von Wirtschaftsbund Wien und Wiener Bauernbund zur Stadtlandwirtschaft. Margarete Kriz-Zwittkovits, Obfrau des Wirtschaftsbund Wien und Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, und Norbert Walter, Obmann des Wiener Bauernbundes und Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, betonten anlässlich des Traditionsfests den Wert für die Stadt sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Wiener Landwirtschaft.

Obfrau Margarete Kriz-Zwittkovits dazu: „Der Neustifter Kirtag zeigt, was Wien stark macht: Tradition, die gelebt wird. Aber dahinter steckt auch handfestes Unternehmertum – wer einen Weinberg bewirtschaftet, einen Bauernhof betreibt oder einen Heurigen führt, liefert nicht nur wichtige Roh-, Genuss- und Nahrungsstoffe, sondern geht auch Risiko ein, investiert und schafft Arbeitsplätze. Genau das macht unsere Landwirtschaft zu einem wichtigen Teil der Wiener Wirtschaft. Und nicht umsonst steckt in der Landwirtschaft auch das Wort Wirtschaft."

Die Zahlen unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung: Allein die Wein-Wirtschaft erzielt in Wien jährlich 880 Millionen Euro an Wertschöpfung und sichert 11.700 Arbeitsplätze. 172 Wiener Weinbaubetriebe bewirtschaften 588 Hektar Weingartenfläche und produzieren jährlich durchschnittlich 2,38 Millionen Liter Wein, die in rund 100 Heurigen ausgeschenkt werden.

„Unsere Betriebe sind weit mehr als Produzenten. Sie liefern Tag für Tag Wertschöpfung für diese Stadt. Gerade jetzt, wo Witterung, Kostendruck und andere Herausforderungen vieles schwerer machen, gilt unseren Bäuerinnen und Bauern unser Dank, unsere Anerkennung und unsere volle Unterstützung“, so Norbert Walter.

„ Wien braucht seine Sozialpartnerschaft als gelebte Praxis. Es geht um Menschen, die anpacken, egal ob im Weinberg oder im Betrieb. “, so die beiden Präsidenten der Sozialpartner abschließend.

Obfrau Kriz-Zwittkovits nutzte den Kirtag zudem für ihren ersten großen Austausch und Zusammenkommen mit über 100 Unternehmerinnen und Unternehmern, an dem u.a. auch Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer teilnahm.