FPÖ – Schnedlitz: „Schäbiges ÖVP-Schauspiel – Bauern im Stich lassen und Volk für dumm verkaufen!“

Wien (OTS) -

Angesichts des öffentlich ausgetragenen Streits zwischen der niederösterreichischen ÖVP-Spitze und der Bundesregierung um ausbleibende Dürre-Hilfen für die Landwirtschaft übte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz heute scharfe Kritik an der Volkspartei. „Was Mikl-Leitner und ihr Handlanger Pernkopf hier abziehen, ist an Heuchelei und Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Sie versuchen, sich von einer Regierung abzuwenden, die sie selbst ins Amt gehievt haben und die mit Stocker sogar ein ÖVP-Niederösterreich-Mann als Kanzler anführt. Eine billige Kindesweglegung wird aber nicht funktionieren. Die ÖVP Niederösterreich ist als Chefarchitekt dieser Verlierer-Ampel für das derzeitige Chaos mitverantwortlich. Dass sie sich jetzt hinstellen und so tun, als hätten sie mit dem Versagen in Wien nichts zu tun, ist nichts anderes, als die Menschen für dumm verkaufen zu wollen!“, so Schnedlitz.

Die Volkspartei versuche laut dem freiheitlichen Generalsekretär, die Verantwortung für die blockierten Hilfsgelder auf den Koalitionspartner abzuwälzen, obwohl sie selbst die Kanzlerpartei ist. „Wer die ÖVP wählt, wird eiskalt im Stich gelassen, das ist die bittere Realität, die ganz besonders auch für und in Niederösterreich gilt. Den Bauern in ihrer existenziellen Not nicht zu helfen, ist schon schlimm genug. Aber die Menschen gleichzeitig mit so einem durchschaubaren Schmierentheater für dumm verkaufen zu wollen, ist schlichtweg doppelt schäbig. Mikl-Leitner und Pernkopf sollten sich bei ihren eigenen niederösterreichischen Parteifreunden in Wien beschweren, anstatt über die Medien Krokodilstränen zu vergießen“, erklärte der FPÖ-Heimatschutzsprecher.

Für die Freiheitlichen zeige das aktuelle Chaos einmal mehr, dass die amtierende Regierungskonstellation nicht im Interesse Österreichs handelt und rasch beendet werden müsse. „Diese peinliche Versagertruppe ist am Ende. Wer die eigenen Bauern auf dem Trockenen sitzen lässt, aber gleichzeitig millionenschwere Steuergeldgeschenke ins Ausland schickt, hat jede Berechtigung zu regieren verloren. Dieses unwürdige Schauspiel muss sofort beendet werden. Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Chaos: Neuwahlen jetzt!“, forderte Schnedlitz abschließend.